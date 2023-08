Presidente do STF, Rosa Weber vem ao Ceará para abertura da Jornada Lei Maria da Penha no TJCE

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, estará em Fortaleza na próxima segunda-feira (7) para a abertura da Jornada Lei Maria da Penha. Esta será a primeira vez que o evento ocorre fora de Brasília e coincide com as comemorações de 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Além de Rosa Weber, também participam da abertura o presidente do TJCE, Abelardo Benevides Moraes, e a biofarmacêutica Maria da Penha, cujo história se tornou símbolo da luta contra a violência de gênero no Brasil.

O evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que ocorre nos dias 7 e 8 de agosto, deve reunir magistrados, delegados, promotores, defensores públicos, advogados e outros profissionais que atuam na área de violência contra a mulher.

Entre os temas que devem ser abordados está o uso da tecnologia na evolução do enfrentamento à violência de gênero, as formas de garantia de proteção à mulher, a alteração pela qual passou a Lei Maria da Penha e a adoção da perspectiva de gênero em investigações e no processo e julgamento de crimes contra as mulheres.

A perspectiva é de que, ao final do evento, os participantes apresentem uma lista de propostas, com orientações para toda a magistratura, voltadas ao aprimoramento das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres.

