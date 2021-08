Presidente da Câmara de Granjeiro é preso em bar por desacato ao decreto estadual

Paulo Anderson Brito (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Granjeiro, no interior do Ceará, foi preso em flagrante nesse domingo (22) após se recusar a sair de um bar que funcionava fora do horário permitido. Ele foi autuado por desacato e prática de ato obsceno em lugar público, mas pagou fiança e foi liberado em seguida.

O Diário do Nordeste tenta contato com o vereador na tarde desta segunda-feira (23).

O vereador de 38 anos estava "visivelmente alcoolizado", de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para os procedimentos cabíveis.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) patrulhavam a região e observaram um bar funcionando além do horário permitido pelo decreto estadual. Paulo Anderson não atendeu ao pedido dos policiais e disse que continuaria a beber no local.

Segundo a SSPDS, o presidente da Câmara de Granjeiro ainda urinou em via pública, na frente dos policiais militares.