Prefeito de Teresina, no Piauí, dá cabeçada em oponente durante debate; veja vídeo

O atual prefeito de Teresina, no Piauí, José Pessoa Leal (PRD) deu uma cabeçada no pré-candidato do PSOL, Francinaldo Leão, durante o debate eleitoral exibido pela TV Band na noite da última quinta-feira (8).

A cabeçada foi dada durante o tempo para uma réplica entre os pré-candidatos. O confronto entre eles teve mediação do jornalista Napoleão de Castro, correspondente da Band em Brasília.

Veja o momento:

Não demorou, claro, para que a situação repercutisse nas redes sociais. O comediante Marcelo Adnet, por exemplo, foi um dos que apontaram a incredulidade diante da situação. "Espírito olímpico", escreveu ele no X.

Muitos, inclusive, definiram o momento como "absurdo". "Que vergonha esse debate", escreveu outro. Colunistas como Erlan Bastos e Guga Noblat também noticiaram o debate, enquanto o PSOL se pronunciou para defender Francinaldo Leão.

Além dos dois, também participaram do debate os pré-candidatos Dr. Pessoa (PRD), Fábio Novo (PT), Silvio Mendes (União Brasil), Geraldo Carvalho (PSTU), Telsirio Alencar (Mobiliza) e Tonny Kerley (Novo).