PontoPoder Contexto: Os impactos do horário eleitoral no Rádio e na TV para a campanha de Fortaleza

O PontoPoder Contexto desse sábado (31) aborda o primeiro dia de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV em Fortaleza, com análise sobre o conteúdo da propaganda veiculada e os seus impactos. A estreia da campanha nos meios de radiodifusão ocorreu na sexta-feira (30).

O editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, apresenta o programa e a editora do PontoPoder, Jéssica Welma, acompanha nos comentários. O episódio também traz análises sobre o Debate PontoPoder, que ocorreu na última quarta-feira (28), com abordagem sobre os discursos, as temáticas abordadas e as estratégias usadas pelos candidatos.

OUÇA:

No último bloco, o podcast ainda atualiza seus ouvintes sobre a campanha eleitoral nos dois municípios cearenses com candidaturas únicas, São João do Jaguaribe e Mucambo, com a repórter do PontoPoder, Ingrid Campos.

O programa semanal tem a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto fica disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Google Podcast.