Polícia prende candidato a vereador suspeito de matar pai de outro postulante no Crato

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, na noite da última quinta-feira (4), um candidato a vereador do Crato, na região do Cariri, suspeito de matar a tiros o pai de outro postulante à Câmara Municipal. O homem foi identificado como José Fernandes de Lima (PL), o “Dedé Eletricista”. Ele estava com um revólver calibre 38 na cintura quando foi encontrado pelos militares.

A vítima dos disparos de arma de fogo foi Claudemiro Pereira da Silva, cujo filho, Claudemy Nascimento, concorre a uma cadeira no Legislativo municipal pelo partido Democracia Cristã (DC).

Aos militares, José Fernandes disse que, no dia do ocorrido, Claudemiro teria ido até a porta da sua casa e ameaçado ele e o seu vizinho. Pelo que disse o candidato a vereador, a vítima simulou que também estava armado e, por isso, ele sacou a arma para efetuar os disparos. Além disso, José alegou que estava sendo perseguido pelo homem, era ameaçado há algum tempo e já teria até mesmo sido agredido.

Conforme informou a Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), por meio de nota, os policiais foram até o local do crime, no bairro Seminário, após tomarem conhecimento de que houve disparos de arma de fogo. “Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima, já sem vida, e o suspeito, que estava com um revólver calibre 38 desmuniciado”, disse. A motivação do assassinato não foi descrita pela pasta.

De acordo com a Polícia Militar, que reforçou o que foi dito pela secretaria, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado e constatou a morte. Em seguida, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Instituto Médico Legal (IML) foram até a localidade para dar suporte à ocorrência.

Pelo que descreveu a SSPDS, a arma do crime foi apreendida e o acusado conduzido para a Delegacia Regional do Crato. Autuado em flagrante, ele foi encaminhado ao IML para adoção de procedimentos e depois retornou para a unidade da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Políticos se manifestaram

Nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), o candidato a prefeito do Crato, Dr. Aloísio (União), que encabeça a chapa que tem o partido do suspeito como membro da coligação, se posicionou sobre o ocorrido. “Lamento profundamente esta perda irreparável e expresso meu total repúdio a qualquer ato de violência. Espero que a justiça seja feita de forma rigorosa”, escreveu.

“Neste momento de dor, ofereço minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que encontrem conforto e paz”, complementou o prefeiturável na publicação.

Aliado do filho da vítima, o candidato André Barreto (PT) também usou seu perfil no Instagram para falar sobre o fato. Além de lamentar o ocorrido, ele se disse indignado. “Repudio toda e qualquer forma de violência e espero que os responsáveis por esse crime sejam rigorosamente punidos pela lei”, frisou.

E continuou: “É urgente que busquemos a paz!”. “Aos familiares, expresso meus mais sinceros sentimentos e minha total solidariedade neste momento tão difícil”, finalizou no texto.

O prefeito do Município, Zé Ailton (PT), tomou uma atitude semelhante em sua rede, ao também se solidarizar com a família da vítima. Ao que atribuiu o gestor, considerando o que foi veiculado pela imprensa local, a morte foi motivada por questões políticas.

“Lamento profundamente que diferenças políticas sejam a causa da banalização da vida. Eu peço a todo o povo do Crato que se una contra essa onda de ódio, intolerância e desrespeito que querem instalar em nossa cidade”, destacou um trecho da postagem.

A reportagem do Diário do Nordeste buscou o terceiro participante do pleito para a Prefeitura do Crato, Lucas Brasil (PSDB), e o presidente do Poder Legislativo da cidade, José Nilton Brasil (PDT), a fim de obter uma posição sobre o ocorrido. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.