Pesquisa Quaest Fortaleza: quem são os eleitores mais decididos do voto entre Evandro e André

A terceira e última pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada neste sábado (26), mostra o grau de certeza e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores da Capital na véspera da eleição.

Para 87% dos entrevistados, a escolha do voto é definitiva. Outros 13% dizem que ainda podem mudar. Já 0% do total de entrevistados diz que não sabe ou não respondeu – ou seja, não chegou a pontuar. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.002 pessoas. A pesquisa foi realizada entre sexta-feira (25) e sábado (26), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza.

Eleitorado de Evandro e André

Entre eleitores de Evandro Leitão (PT), 91% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 9% admitem que podem mudar a decisão.

Entre os eleitores de André Fernandes (PL), 91% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 9% admitem que podem mudar a decisão.

Nos dados estratificados dos candidatos, a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

COMPARATIVO

A primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza foi divulgada no último dia 18 de outubro. Nela, 83% dos entrevistados diziam que a escolha do voto era definitiva. Outros 16% diziam que ainda podiam mudar. Já 1% do total de entrevistados dizia não saber ou não respondeu.

Entre os eleitores de André Fernandes (PL), a escolha era definitiva para 87%, enquanto 12% admitiam a possibilidade de mudar. 1% não sabia/não respondeu. Entre eleitores de Evandro Leitão (PT), 84% diziam que a escolha era definitiva, enquanto 16% admitiam a possibilidade de mudar a decisão.

A segunda rodada foi divulgada no último dia 23 de outubro. Nela, 84% dos entrevistados diziam que a escolha do voto era definitiva. Outros 16% diziam que ainda podiam mudar. Já 0% do total de entrevistados dizia não saber ou não respondeu.

Entre os eleitores de Evandro Leitão (PT), 85% diziam que a escolha era definitiva, enquanto 15% admitiam a possibilidade de mudar a decisão. Entre eleitores de André Fernandes (PL), a escolha era definitiva para 92%, enquanto 8% admitiam a possibilidade de mudar.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA NO 2º TURNO — Sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar?

É definitiva - 87%

Pode mudar - 13%

NS/NR - 0%

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA NO 2º TURNO — Sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar?

Evandro Leitão (PT) / margem de erro = 5pp

É definitiva - 91%

Pode mudar - 9%

NS/NR - 0%

André Fernandes (PL) / margem de erro = 5pp

É definitiva - 91%

Pode mudar - 9%

NS/NR - 0%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 03187/2024. Os 1.002 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.