Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: o que os eleitores apontam como principal problema na cidade

A primeira pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada na quinta-feira (5), demonstrou a percepção dos eleitores sobre o problema mais grave da cidade caririense atualmente. Para 69% dos entrevistados, a Saúde é o principal gargalo, enquanto 29% apontam ser a Segurança Pública.

No levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares Cariri, 800 eleitores de Juazeiro do Norte, com 16 anos ou mais, foram ouvidos entre os dias 2 e 4 de setembro. Na ocasião, o instituto fez a seguinte pergunta: “Desta lista de áreas onde as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população de Juazeiro do Norte está enfrentando os maiores problemas”.

Na resposta, os eleitores puderam apontar até três áreas, portanto, os resultados somam mais de 100%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob protocolo CE-07068/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

A área de Saúde foi a única citada por mais de 60% dos entrevistados. Já Segurança Pública, Educação, Rede de Esgoto e Calçamento de ruas e avenidas foram mencionadas por mais de 20% dos entrevistados. Confira o resultado:

QUAL É A ÁREA EM QUE, NA SUA OPINIÃO, A POPULAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE ESTÁ ENFRENTANDO OS MAIORES PROBLEMAS?

Saúde: 69%

Segurança pública: 29%

Educação: 27%

Rede de esgoto: 22%

Calçamento de ruas e avenidas: 21%

Geração de empregos: 17%

Limpeza pública: 17%

Abastecimento de água: 10%

Corrupção: 9%

Trânsito: 9%

Assistência social: 7%

Impostos e taxas: 7%

Meio ambiente: 7%

Administração pública: 6%

Iluminação pública: 6%

Transporte coletivo: 6%

Habitação: 3%

Opções de lazer: 3%

Atividades esportivas: 2%

Atividades culturais: 1%

Nenhuma destas: 1%

Não sabe/ Não respondeu: 2%

Em quem votam os que apontaram os problemas

A pesquisa também estratificou as problemáticas pontuadas de acordo com a intenção de voto para demonstrar a visão do eleitorado dos candidatos.

GLÊDSON BEZERRA

Entre os eleitores de Glêdson Bezerra (Podemos), que a pesquisa apontou como líder nas intenções de votos com 49% em Juazeiro do Norte, Saúde aparece também como principal gargalo para 63% dos entrevistados.

Em seguida, aparece Segurança Pública, com 31%. Mais de 20% dos eleitores do atual prefeito apontaram ainda Educação, Rede de esgoto e Calçamento de ruas e avenidas como áreas que vêm enfrentando os maiores problemas. Confira o resultado:

Saúde: 63%

Segurança pública: 31%

Educação: 26%

Rede de esgoto: 26%

Calçamento de ruas e avenidas: 20%

Limpeza pública: 17%

Geração de empregos: 16%

Abastecimento de água: 9%

Trânsito: 9%

Corrupção: 9%

Meio ambiente: 8%

Impostos e taxas: 8%

Assistência social: 7%

Iluminação pública: 6%

Transporte coletivo: 5%

Administração pública: 5%

Habitação: 4%

Opções de lazer: 4%

Atividades esportivas: 3%

Atividades culturais: 2%

Nenhuma destas: 1%

Não sabe/ Não respondeu: 3%

FERNANDO SANTANA (PT)

Entre os eleitores de Fernando Santana (PT), que a pesquisa apontou com 37% das intenções de voto em Juazeiro do Norte, a Saúde aparece como maior gargalo.

Contudo, Educação e Segurança surgem em seguida, em ordem inversa de prioridade, considerando o eleitorado do petista e de seu principal adversário, o atual prefeito.

