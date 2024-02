'Pelo meu gosto, ele estava no meu partido', diz Cid Gomes sobre parceria com Evandro Leitão

Para Cid Ferreira Gomes, recém-filiado ao PSB, o deputado estadual Evandro Leitão (PT), atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deveria estar em seu novo partido e não no PT, para o qual se filiou no último 17 de dezembro.

Em seu discurso no evento de filiação ao PSB, no Marina Park Hotel, neste domingo (4), Cid brincou com a insatisfação, mas disse que ainda irá conversar com o deputado para "discutir o futuro" e o "papel" dele no jogo político deste ano. "Estou sempre muito aberto a você. Quero dizer isso em público", afirmou o senador. "Pelo meu gosto, ele [Evandro] estaria no meu partido", continuou.

Cid ressaltou ainda a postura de "intermediador" de Evandro e comentou que o ele é "um cara que nasceu para ajudar a acabar com briga". "Onde tem notícia de que tem uma briga, ele, espontaneamente, vai lá, procura e media. Geralmente, com êxito", elogiou o político. Sentado no palanque, o deputado apenas sorriu em agradecimento.

Evandro Leitão foi secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social do segundo governo Cid no Ceará, entre 2011 e 2013. Ele está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual e se consolidou como líder do governo de Camilo Santana (PT), sucessor de Cid, na Assembleia, entre 2014 e 2018.

O deputado oficializou seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no último 14 de janeiro. Ele se colocou como alternativa à pré-candidatura dos deputados federais Artur Bruno (PT) e Luizianne Lins (PT) e dos deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT). Até dezembro do ano passado, Evandro, como Cid, era do PDT.

Filiação ao PSB

O PSB Ceará filiou, neste domingo (4), 34 prefeitos. A lista de novos filiados inclui, ainda, nomes de peso nacional como o do senador Cid Gomes e da secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela.

A cerimônia conta com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente estadual do partido, Eudoro Santana, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), da senadora Augusta Brito (PT), do líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), do presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Antônio Filho, o Conin, e outros.

Com o reforço do grupo liderado por Cid Gomes, agora ex-PDT, o PSB se torna um dos partidos de maior musculatura no Estado. A maior parte do Norte, Centro-Sul e Sul do Estado, articulada pelos deputados Lia Gomes (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Sérgio Aguiar (PDT), Guilherme Landim (PDT) e Marcos Sobreira (PDT).