Partido Novo marca data para oficializar candidatura de Eduardo Girão à Prefeitura de Fortaleza

“Essas eleições são muito importantes para o Novo. É a primeira vez que chegaremos com chapa cheia em Fortaleza e com um forte nome para disputa da prefeitura de Fortaleza. No interior, são 202 candidatos, entre vereadores e prefeitos. O Novo tem trilhado um caminho para solidificação partidária e os números demonstram. Nos aproximamos de 2 mil filiados, índice 350% superior ao de 2022”

Afonso Rocha Presidente do diretório estadual do Novo