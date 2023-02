Eduardo Girão deixa Podemos e se filia ao partido NOVO

O senador cearense Eduardo Girão deixou o Podemos e ingressou no partido NOVO. A legenda fez o anúncio da filiação na noite desta terça-feira (7) pelas redes sociais.

"Agradeço ao presidente Eduardo Ribeiro e ao NOVO time para juntos com outros parlamentares sejam do NOVO ou de outros partidos somarmos esforços pelo Brasil e pelos brasileiros", disse o parlamentar em nota.

O NOVO tem orgulho de dar as boas-vindas ao Senador @EduGiraoOficial, o primeiro Senador da história do partido.



👇👇 pic.twitter.com/QhRkV7MdWF — NOVO 30 (@partidonovo30) February 7, 2023

Girão foi eleito em 2018 pelo Pros, em seguida entrou nas fileiras do Podemos para dar continuidade ao mandato no Senado Federal. O parlamentar do Ceará será o primeiro senador da história do partido.

O senador também agradeceu ao Podemos o tempo que passou filiado ao partido. "O Podemos sempre me garantiu liberdade e independência nos posicionamentos sobre causas que me fazem encarar tal trabalho confiado pelos cearenses como missão de vida", escreveu.

"Estou muito feliz com a chegada de Eduardo Girão como o primeiro senador da história do NOVO. Uma pessoa íntegra, honrada e de valores, e que nos representará muito bem como oposição ao governo Lula no Senado", disse o presidente do partido, Eduardo Ribeiro.

