Parlamentares no Ceará minimizam crise no 7 de setembro e miram eleitorado

Os protestos mobilizados por apoioadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Fortaleza e em outros municípios cearenses, no dia 7 de setembro, devem contar com a presença de deputados federais, estaduais e vereadores ligados ao presidente.

Apesar da tensão em torno da mobilização e do teor antidemocrático de pautas que devem ser defendidas no ato, parlamentares minimizam conflitos e devem aproveitar eventos para se aproximar das bases eleitorais.