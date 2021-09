Discurso dos presidentes busca afastar Câmara e Assembleia de possíveis atos autoritários

Por aqui, os embates entre apoiadores e opositores de Bolsonaro têm acontecido com frequência semanal no parlamento. Nesse clima é que os presidentes da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique , e da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão , ambos do PDT, fizeram discursos na quinta-feira (2) em defesa da democracia.

Os atos marcados para o próximo dia 7 de setembro têm causado reações diversas na classe política no Ceará. Apoiadores do governo Jair Bolsonaro prometem grande mobilização, mas entre os opositores, os atos que devem ocorrer em todo Brasil dividem opiniões.

Na Câmara Municipal, o tom do presidente Antônio Henrique foi no sentido de conciliar os interesses.

Posições institucionais

A ação coordenada dos dois presidentes, ambos do PDT, além de firmar uma posição individual deles contra a corrente que pretende ir às ruas com supostos pensamentos autoritários, acaba tendo também um papel institucional do parlamento no Ceará contra qualquer arroubo contra as instituições.