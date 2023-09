MPCE pede exoneração de marido de secretária de Educação de Tabuleiro do Norte por suposto nepotismo

A exoneração do marido da secretária de Educação Básica de Tabuleiro do Norte, atual assessor da pasta, foi recomendada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) à Prefeitura do município, localizado no Vale do Jaguaribe e distante cerca de 220km de Fortaleza. A Prefeitura disse que recebeu a notícia com "estranheza" e avalia que medidas serão tomadas.

Na última quarta-feira (30), a Promotoria de Justiça de Tabuleiro do Norte enviou a recomendação alegando prática de nepotismo. Além do vínculo afetivo com a titular da pasta, Irinélia Olímpio de Souza, o servidor foi contratado pela gestão municipal para atuar como professor.

"A realocação do marido da secretária para o atual cargo que ocupa caracteriza desvio de função, o que afronta os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade", defende o MPCE.

O Ministério requer que o servidor retorne ao cargo de origem e que a Prefeitura de Tabuleiro do Norte envie, no prazo de cinco dias, resposta com as providências que serão adotadas.

"Servidores efetivos"

Em nota enviada ao Diário do Nordeste e assinada pelo procurador geral do Município, Tiago Costa, o Município de Tabuleiro do Norte informa que recebeu "com bastante estranheza" a recomendação do MPCE.

Conforme a gestão, tanto a Secretária de Educação como o marido "são servidores efetivos, aprovados por concurso público e com notória experiência profissional".

"Por isso, o Município, embora receba com respeito o pleito Ministerial em um primeiro momento, avaliará junto à Procuradoria o acatamento ou não da referida recomendação", finaliza.