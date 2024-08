Moses Rodrigues é o novo coordenador da bancada cearense no Congresso

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) assumiu, na noite desta terça-feira (13), a coordenação da bancada do Ceará no Congresso Nacional. Por sua vez, a parlamentar Fernanda Pessoa (União Brasil) será a coordenadora adjunta do grupo.

Anteriormente, Eduardo Bismarck (PDT) liderava a bancada cearense formada por 22 deputados federais e três senadores. Entre suas funções, o núcleo tem a missão de resolver impasses relacionados à destinação das emendas parlamentares que devem ser enviadas para o Estado.

“Ciente da importância e da responsabilidade, estou muito feliz e honrado. Continuarei desempenhando meu trabalho para garantir que as demandas do Ceará sejam ouvidas. Iremos trabalhar em conjunto com todos os colegas para assegurar os interesses da população. Agradeço aos demais parlamentares pela confiança” Deputado federal Moses Rodrigues Coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional

Nascido na cidade de Sobral e em seu terceiro mandato, Moses foi presidente da Comissão de Educação em 2023. Na oportunidade, o político conduziu projetos educacionais do país, em aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direito à educação e recursos para o setor. Ainda no mesmo ano, ele se tornou o presidente da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior (AMIES).

Já Fernanda Pessoa é natural de Fortaleza e está no seu primeiro mandato como deputada federal, após três mandatos no Legislativo estadual. A parlamentar é titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.