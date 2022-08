Morre, aos 57 anos, o prefeito de Itaitinga Paulo César Feitosa

Faleceu na tarde deste sábado (6) o prefeito do Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, Paulo César Feitosa. Ele era advogado por formação, tinha 57 anos de idade e teve um infarto fulminante.

O gestor ainda chegou a ser socorrido para a UPA do Eusébio, conforme apurou esta coluna, entretanto, não foi sobreviveu. Amigos e aliados políticos estão em choque com a notícia do falecimento dele.

Paulo César Feitosa era advogado criminalista. Anteriormente, ocupou o cargo de vice-prefeito do Município do Eusébio por duas gestões e fortaleceu parceria com o prefeito e presidente do PL, Acilon Gonçalves.

Em 2020, disputou a Prefeitura de Itaitinga e obteve 14.985 votos, 66% do total, sendo eleito prefeito da Cidade. Ele estava ainda no primeiro mandato. O vice-prefeito é Marquinhos Tavares, que deve assumir o cargo.