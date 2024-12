Dez secretarias em dois anos: as mudanças de Elmano em busca de imprimir sua marca ao governo

Desde que assumiu o governo do Ceará, em janeiro de 2023, Elmano de Freitas tem demonstrado esforço para imprimir uma marca à sua gestão e cumprir compromissos firmados com a população na eleição de 2022, quando foi eleito ainda no primeiro turno. Entre as promessas prioritárias, destacam-se a entrega do Hospital da UECE, a ampliação do tratamento oncológico no interior do estado, a entrega de 138 escolas de tempo integral e a reestruturação da segurança pública.