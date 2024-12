Evandro sobre dívidas na saúde: 'Fortaleza não pode ser uma cidade caloteira'

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), fez críticas ao atual prefeito José Sarto (PDT) pela defesa da estadualização do Instituto José Frota (IJF) com objetivo de ter uma melhoria nos recursos. O petista diz que, antes mesmo de assumir, tem buscado novas cifras para o hospital e que "Fortaleza não pode ser uma cidade caloteira".

A declaração ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), durante coletiva de imprensa sobre a transição na cidade.

"O prefeito Sarto passou quatro anos. Por que não pensou nisso (estadualização) lá atrás? Agora no fim da gestão, faltando menos de uma semana, ele fala isso? Nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde, já conversei com o Ministro Padilha, com o presidente Lula. Estamos discutindo a ampliação das Equipes de Saúde da Família (ESF)", disse Evandro.

Nessa semana, o prefeito Sarto defendeu a necessidade de uma repactuação para novos recursos para o IJF.

"O IPTU de Fortaleza praticamente todo ele vai para o custeio do IJF. Precisa ter uma repactuação, inclusive defendida por arautos deste atual governo. É que o IJF é o hospital que deve ser estadualizado ou federalizado porque a missão constitucional da cidade, do município de Fortaleza, é atenção básica", argumentou o gestor.

'Calote'

Evandro declarou durante coletiva de imprensa, nesta sexta (27), que antes de assumir já conseguiu R$ 19 milhões para a Prefeitura gerir a saúde.

"Vamos bater na porta para que esses entes possam ajudar Fortaleza e darmos uma nova feição à nossa cidade. Fortaleza não pode ser uma cidade caloteira", declarou.