Luizianne Lins é a entrevistada da Live PontoPoder desta quinta (26)

Na última Live PontoPoder de 2024, a convidada é a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT).

A entrevista, realizada nesta quinta-feira (26), será transmitida no canal do Diário do Nordeste no Youtube a partir das 17 horas.

A conversa será conduzida pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pelo repórter Igor Cavalcante.

Luizianne Lins governou a cidade de Fortaleza entre os anos de 2005 e 2012, mas perdeu a disputa interna pela candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024 — o partido lançou o agora prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Distante da campanha eleitoral na Capital, Luizianne Lins foi coordenadora da campanha de Waldemir Catanho (PT) em Caucaia. O aliado, no entanto, acabou derrotado na 2ª maior cidade do Ceará.

Luizianne é deputada federal desde 2015.