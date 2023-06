Morre Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura na ditadura militar, aos 86 anos

Ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli faleceu nesta quinta-feira (29), aos 86 anos. O político estava internado em estado grave no Hospital Madre Teresa, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A morte foi confirmada pela própria unidade de saúde e pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), onde Paolinelli atuava como presidente-executivo. O ex-ministro deixa a esposa, Marisa Gonzaga, com quem era casado desde 1978.

Em nota, o Governo de Minas Gerais lamentou a morte do ex-ministro, que ocupou a Secretaria de Agricultura do Estado três vezes. No comunicado, o Governo afirmou que Paolinelli deixa um “imenso legado para a agricultura do Brasil e do mundo”.

Governador do Estado, Romeu Zema (Novo) se manifestou através de publicação nas redes sociais: “Seu trabalho colaborou para transformar nosso agro em potência mundial. Descanse em paz, professor” escreveu.

QUEM FOI PAOLINELLI?

Natural da cidade de Bambuí, no interior de Minas Gerais, Alysson Paolinelli nasceu em 1936. Atuando como engenheiro-agrônomo, ele assumiu o comando da Secretaria de Agricultura do Estado no início da década de 1970 e ainda foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Em 1974, foi nomeado ministro da Agricultura durante o governo de Ernesto Geisel, período em que o Brasil vivia uma ditadura militar. Na carreira política, Paolinelli ainda foi deputado federal.

Considerado um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento agrônomo do país, o ex-ministro fundou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no final dos anos 1960, e foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 2021.