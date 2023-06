Michel Lins anuncia troca do Cidadania pelo Patriotas e fusão do partido com o PTB neste ano

O vereador Michel Lins usou a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para anunciar sua mudança de partido nesta terça-feira (27). O parlamentar deixa o Cidadania, que ele comandava na Capital, para assumir a gerência do Patriota no Ceará. A nova legenda será fundida ao PTB no segundo semestre deste ano, formando o PRD, Partido da Renovação Democrática.

O PRD também será presidido por Lins no Ceará. "Nós estaremos, a partir de agora, na construção do Patriota no Ceará, que se transformará, no segundo semestre, no PRD. Está aí uma fusão a ser homologada e a tendência é se fundir com o PTB", comunicou.

De acordo com o vereador, a maioria dos filiados do Cidadania em Fortaleza o seguirão. Já Professor Enilson e Kátia Rodrigues, ambos com mandatos na Câmara, mantêm-se no Cidadania.

Fusão Patriota e PTB

A fusão entre o Patriota e o PTB foi aprovada em outubro do ano passado. A oficialização, contudo, ainda depende do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo enfrenta resistência de nomes do PTB, que ajuizaram uma ação pedindo a impugnação ao requerimento de registro de criação do novo partido.

COMUNICADO



comunicamos que nesta data, cumprindo todas as formalidades legais, através de convenção partidária, foi aprovado por unanimidade dos seus membros, A FUSÃO DOS PARTIDOS: PTB 14 e o Patriota 51.

Nasce, então, uma nova agremiação partidária, com o nome MAIS BRASIL 25. — PTB (@ptb14) October 26, 2022

A legenda a ser criada seria chamada de Mais Brasil, mas o TSE barrou a nomenclatura. Isso, porque o Partido da Mulher Brasileira (PMB) já havia pedido a mudança de nome para "Por Mais Brasil". Daí o nome PRD.

Até que a junção seja confirmada pela Justiça Eleitoral, Lins convoca interessados a compor o Patriota. "Aqueles que quiserem fazer política com seriedade, com compromisso, o Patriota estará aberto, o PRD estará aberto para receber vocês. Aqueles que vierem com pensamento mesquinho, passem longe daqui porque não aceitarei", disse.