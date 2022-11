Ministro Alexandre de Moraes determina bloqueio de contas de envolvidos em manifestações; veja lista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas, nesta quinta-feira (17). A suspeita é de que os citados estejam envolvidos nas manifestações realizadas no País contra o resultado das eleições.

Segundo o jornal Metrópoles, a decisão foi assinada no último sábado (12). Moraes teria pontuado no documento que o bloqueio em questão é "necessário, adequado e urgente, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos".

Além do bloqueio, o ministro determinou que a Polícia Federal colha depoimentos das empresas e pessoas listadas em até dez dias, indicando as diligências para apuração do caso.

Bloqueio de rodovias

A decisão de Moraes ainda citou embasamento no bloqueio realizado pelos apoiadores de Bolsonaro nas rodovias em todo o Brasil. Além disso, apontou o deslocamento de 115 caminhões do Exército, que teriam sido utilizados para reforçar os atos antidemocráticos.

"O deslocamento inautêntico e coordenado de caminhões para Brasília/DF, para ilícita reunião nos arredores do Quartel General do Exército, com fins de rompimento da ordem constitucional – inclusive com pedidos de ‘intervenção federal’, mediante interpretação absurda do art. 142 da Constituição Federal – pode configurar o crime de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito", diz Moraes.

Por fim, o ministro pontuou que os manifestantes desrespeitaram o direito de uma reunião pacífica, propagando desrespeito com o resultado das eleições legítimas.

Veja abaixo a lista dos citados no pedido de bloqueio: