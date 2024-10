Ministra Cármen Lúcia e presidente do TRE-CE falam sobre atuação de facções nas eleições no Ceará

Poucas horas antes de começar a votação nas Eleições 2024, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Ceará, desembargador Raimundo Nonato, conversaram sobre a atuação das facções no pleito.

Os bastidores da conversa foram revelados pelo desembargador, em coletiva de imprensa concedida neste domingo (6). Conforme Raimundo Nonato, a ministra disse "que estava muito preocupada com o Ceará, mas eu disse a ela que estava tudo tranquilo e sob controle".

O presidente do TRE-CE considera que a preocupação seria em relação a uma possível interferência dos grupos armados na eleição acontece em Santa Quitéria, cidade onde ainda na eleição municipal de 2020 foi verificado que um grupo "estaria se infiltrando na seara política, dando apoio ou impedindo candidatos a entrarem em locais a não ser com pagamento de pedágio".

As ameaças e extorsões ocorridas em Santa Quitéria foram tema de reportagem do Diário do Nordeste, publicada nos últimos dias. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) vem investigando ameaças ocorridas ao candidato a prefeito de Santa Quitéria, Tomás Antônio Albuquerque de Paula. Foram expedidos mandados de busca e apreensão contra 10 suspeitos.

"Nos reunimos em Santa Quitéria e conversamos com os candidatos dizendo que não íamos admitir o que aconteceu na eleição de 2020, onde se percebeu interferência da facção. Fomos também a Sobral, onde a Izolda foi ameaçada de morte por um pessoal ligado ao Comando Vermelho. Eu disse a ela (ministra) que estava tranquilo, que o policiamento foi pensado há meses, essa é a tranquilidade que passamos para a sociedade cearense" Presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato

PRISÕES

Sete pessoas foram presas em flagrante por crimes eleitorais, neste domingo (6), no Ceará. O balanço parcial foi divulgado por volta das 14h30, pela Polícia Federal e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O número é referente às ocorrências já finalizadas. Conforme a PF, as prisões aconteceram nas cidades de: Ereré, Horizonte, Maracanaú, Crato, Aracati, Jaguaribe e Campos Sales. Das prisões confirmadas, dois são candidatos (em Ereré e Horizonte). Ambos pagaram fiança e foram liberados.

De acordo com a SSPDS, foram registradas 15 ocorrências, mas nenhuma delas envolvendo situação violenta. A maior parte dos casos aconteceu devido à boca de urna e transporte irregular de eleitores, segundo o titular da Secretaria, Roberto Sá.

Dentre as ocorrências que estão em andamento, o Diário do Nordeste apurou que há um candidato a vereador em Aracati, levado à delegacia. Ele estaria com dinheiro no sapato.