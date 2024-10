7 pessoas são presas em flagrante por crimes eleitorais neste domingo (6) no Ceará; saiba as cidades

Sete pessoas foram presas em flagrante por crimes eleitorais, neste domingo (6), no Ceará. O balanço parcial foi divulgado por volta das 14h30, pela Polícia Federal e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O número é referente às ocorrências já finalizadas. Conforme a PF, as prisões aconteceram nas cidades de: Ereré, Horizonte, Maracanaú, Crato, Aracati, Jaguaribe e Campos Sales. Das prisões confirmadas, dois são candidatos (em Ereré e Horizonte). Ambos pagaram fiança e foram liberados.

De acordo com a SSPDS, foram registradas 15 ocorrências, mas nenhuma delas envolvendo situação violenta. A maior parte dos casos aconteceu devido à boca de urna e transporte irregular de eleitores, segundo o titular da Secretaria, Roberto Sá.

Outros sete casos resultaram em Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Foram apreendidos material de campanha.

"Outras ocorrências estão em andamento. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm nos apoiado em todas as ocorrências junto ao Ministério Público Estadual", conforme o superintendente regional da Polícia Federal, José Antônio Simões de Oliveira Franco.

Veja também PontoPoder Na véspera das eleições, PF cumpre 32 mandados de busca e apreensão por crimes eleitorais no Ceará Segurança Policial militar e chefe de facção criminosa são suspeitos de coagir eleitores em Acopiara, no Ceará

"O dia está transcorrendo da forma esperada, naturalmente, com algumas ocorrências sendo conduzidas para a delegacia da Polícia Civil. A maioria é boca de urna, transporte irregular, nada vinculado à violência. 12 ocorrências estão sendo analisadas , em andamento. Gostaria de enfatizar o espírito cooperativo e de integração dos poderes e das instituições no Ceará" Roberto Sá Secretário da SSPDS

Legenda: Coletiva de imprensa para divulgar balanço parcial Foto: Raísa Azevedo

Dentre as ocorrências que estão em andamento, o Diário do Nordeste apurou que há um candidato a vereador em Aracati, levado à delegacia. Ele estaria com dinheiro no sapato.

Outro caso é o de um candidato, que não teve o nome divulgado pelas autoridades e outras cinco pessoas (sendo um adolescente) conduzidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de centenas de "santinhos", em uma abordagem na Avenida Bernardo Manoel, próximo à Avenida Perimetral. O grupo, suspeito de boca de urna, foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará (PF), no Bairro de Fátima.

Policiamento nas eleições no Ceará

A Polícia Federal atua nas Eleições 2024 no Ceará com cerca de 300 agentes, espalhados por 27 polos pelo Estado. Os trabalhos são realizados com apoio do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da Justiça Eleitoral.

Já as Forças de Segurança do Estado contam com 21.560 agentes na Operação Eleições 2024. São 18.275 policiais militares; 1.776 policiais civis; 586 bombeiros militares; 244 profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce); e outros 679 profissionais.

Cinco aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) serão usadas nas bases em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá com patrulhamento aéreo e aeromédico e efetivo de 90 agentes.