Ministério Público investiga suspeita de corrupção em contratos da prefeitura de Morrinhos

O Ministério Público do Ceará deflagrou uma operação, nesta terça-feira (7), para investigar suspeita de corrupção em contratos de locação de veículos na prefeitura de Morrinhos, no interior do Ceará. Foram cumpridos, ao todo, seis mandados de busca e apreensão contra gestores públicos e empresários, tanto em Morrinhos como em Itapipoca.

De acordo com o Ministério, as buscas foram na sede da prefeitura de Morrinhos, nas residências dos alvos e na sede da empresa investigada, que fica em Itapipoca. No processo, foram apreendidos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos suspeitos.

A operação também contou com o apoio da Polícia Civil e da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública.

Investigação

A investigação teve início no ano passado, a partir de informações repassadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) que apontavam indícios de ilicitude nos contratos de prestação de serviços de locação de veículos da prefeitura de Morrinhos.

Entre os anos de 2021 e 2022, conforme as investigações, a prefeitura repassou à empresa suspeita mais de R$ 700 mil. E a hipótese do Ministério é de que as licitações não apenas eram direcionadas para ela como, também, não havia fiscalização do serviço por parte do Executivo municipal.