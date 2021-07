Mia Khalifa diz a Randolfe Rodrigues que ‘está a caminho’ da CPI da Covid

A ex-atriz libanesa de filmes adultos Mia Khalifa voltou a interagir com a CPI da Covid neste domingo (18). "Vocês estão em uma crise... Estou a caminho", escreveu ela em resposta ao vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que mencionou o nome dela em uma postagem nas redes sociais.

O político comentava a investigação que aponta que Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, teria negociado a compra de vacinas com a importadora World Brands, que tem em seu variado cadastro de atividades e negócios "itens de sex shop". "Em vez de negociar com o Butantan, Pazuello foi negociar a Coronavac com uma empresa de importação de produtos eróticos… Corre aqui Mia Khalifa!", ironizou o senador nas redes sociais. Foto: reprodução

Em resposta a Randolfe no Twitter, Khalifa publicou: "Vocês estão em uma crise... Estou a caminho". O político, em seguida, escreveu: "We are waiting for you!" (Nós estamos esperando você, em livre tradução). Durante recesso, CPI vai analisar documentos e aprofundar novas frentes de investigação

Mia Khalifa teve uma breve, mas bem-sucedida, passagem pela indústria pornográfica dos Estados Unidos, entre 2014 e 2015. No entanto, ela não se orgulha da carreira no setor. Desistiu dos filmes adultos e passou a desencorajar quem deseja se aventurar nesse ramo. Após trabalhar como assistente jurídica, contadora e comentarista esportiva, ela tem se dedicado à carreira de influenciadora digital.

Fala de senador é associada à Khalifa

Essa não é a primeira vez que a atriz interage com a CPI. Em maio, no início da instalação da comissão, ela teve que esclarecer que não era médica. "Não sei quem precisa ouvir isso (Brasil), mas eu não sou uma médica, então não aceite conselhos médicos de memes falsos meus que você encontrou no WhatsApp", escreveu no Twitter.

Na ocasião, o nome de Khalifa foi parar nos assuntos mais comentados após usuários da plataforma associarem uma fala do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) na comissão a ela.

Os internautas que acompanhavam a oitiva de Mayra Pinheiro, secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde, interpretaram que o parlamentar governista teria cometido uma gafe no discurso, ao se basear em um meme que circulou no início da pandemia em que indicava Khalifa como pesquisadora.

O senador reagiu à repercussão do discurso e taxou a associação com a atriz como “fake news”. Legenda: Na época, ela entrou na brincadeira dos internautas e publicou uma montagem em que aparece no plenário da CPI. "Uma mulher do povo", escreveu Foto: reprodução

Na ocasião, ele relembrou o episódio em que a empresa Surgisphere, que conduziu um teste publicado na revista científica conceituada The Lancet, que condenou o uso da cloroquina contra o novo coronavírus. O artigo estimulou a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspender os ensaios clínicos com o medicamento.

Logo após a pesquisa ser publicada, a própria revista se retratou ao detectar erros nos estudos. Além do posicionamento da 'The Lancet', foi revelado que, entre os funcionários da Surgisphere, trabalhava uma atriz pornô, chamada Ariane Anderson, e um escritor de livros de ficção científica. Após as críticas de outros pesquisadores, a empresa fez uma auditoria independente.

Na CPI, o parlamentar falou sobre o caso da revista enquanto defendia o uso de cloroquina no tratamento da Covid-19. No discurso, ele apresentava o artigo da The Lancet como um estudo sem credibilidade que condenava o medicamento.

Meme