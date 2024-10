Maranguape: após renúncia de vice, Justiça barra indicação de substituto à chapa de Lucílvio Girão

Uma semana após a então candidata a vice-prefeita de Maranguape Andrea Nunes, presidente do MDB municipal, desistir da disputa, a 4ª Zona Eleitoral rejeitou a indicação de um novo nome para a posição na chapa liderada pelo deputado estadual Lucílvio Girão (PSD). Ele já estava fazendo campanha ao lado o educador Habraão Ramos (União), anunciado substituto na empreitada no último sábado (28).

A negativa em primeira instância ocorreu porque a renúncia de Nunes foi oficializada à Justiça Eleitoral no último dia 26, após o prazo legal permitido para a substituição de membros das chapas majoritárias ou proporcionais. A legislação permite a troca de candidatos em situações como esta, desde que o ato obedeça – exceto em caso de falecimento do postulante – ao prazo de até 20 dias antes do pleito, marcado para 6 de outubro deste ano. Contudo, a reviravolta aconteceu fora desse período.

Veja também PontoPoder Eleições 2024 em Maranguape: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura PontoPoder Cinco cidades cearenses nunca reelegeram prefeitos; 27 cidades só reelegeram prefeito uma vez

Além de rejeitar a indicação de Ramos, o juiz eleitoral Davyd Jefferson Pinheiro de Castro determinou que o nome de Nunes siga na urna, ao lado de Girão, “seja pela impossibilidade de alteração física no presente momento, seja para resguardar eventual interesse recursal às instâncias superiores e eficácia de uma futura decisão reformadora”.

Contatado, Lucílvio Girão informou, via assessoria de imprensa, que segue em campanha com Habraão Ramos e que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). “O sentimento do Dr. Lucílvio é de otimismo”, diz a nota.

Já Andrea não tem feito declarações públicas a respeito disso. A reportagem não conseguiu localizá-la. O espaço está aberto para manifestações.

Entenda

Na última semana, pelas redes sociais, a então candidata a vice-prefeita de Maranguape publicou uma nota anunciando a sua renúncia. No dia seguinte, ela oficializou a decisão junto à Justiça Eleitoral e teve o pedido de desistência homologado no sábado (28).

“Em virtude dessa decisão, todos os vereadores do nosso grupo estão livres para acompanhar a candidatura que escolherem. Nosso compromisso com o grupo sempre estará acima de qualquer cargo ou interesse pessoal. Agradeço ao povo de Maranguape pela recepção e acolhimento em toda nossa caminhada”, informou, ainda, a nota divulgada por Nunes.

No mesmo fim de semana, a coligação da qual faz parte realizou uma nova convenção partidária, reunindo PSD, MDB, Agir e União Brasil para escolher Habraão Ramos como candidato a vice-prefeito.

Procurado pelo PontoPoder, Lucílvio Girão comentou, via assessoria de imprensa, que foi pego de “surpresa” pelo anúncio de Andrea Nunes. “O sentimento é de decepção, pois ela agiu de forma desleal, tentando golpear e forçar a desistência da candidatura do Dr. Lucílvio, que não desistirá e se manterá firme na luta", completou o comunicado.

A assessoria de imprensa ainda foi questionada se Andrea Nunes teria informado o motivo da sua renúncia, mas não houve resposta sobre isso.