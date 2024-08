Eleições 2024 em Maranguape: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

Com o fim do prazo para as convenções partidárias, está consolidado o panorama de candidaturas à Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O 8º maior colégio eleitoral do Ceará conta com três postulantes ao comando do Executivo municipal. São eles: Átila Câmara (PSB), atual prefeito, que busca a reeleição; o deputado estadual Dr. Lucilvio Girão (PSD); e a ex-secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do município, Samara Cordeiro (PRD).

Após não conseguir ser reeleito em 2016, Átila voltou à Prefeitura nas últimas eleições e, desta vez, busca o seu terceiro mandato. O atual gestor tenta quebrar a escrita da cidade que nunca reelegeu um chefe do Executivo, desde a vigência da regra na política brasileira.

Veja também PontoPoder Eleições 2024 em Caucaia: veja as candidaturas oficializadas e entenda a disputa pela prefeitura PontoPoder Eleições 2024 em Maracanaú: veja as candidaturas oficializadas e entenda a disputa pela Prefeitura

Entre os concorrentes, a chapa de Girão aposta na chegada de dois partidos que integravam a base de Átila (MDB e Agir) e no apoio do ex-prefeito George Lopes Valentim, representando a aliança entre opositores à atual gestão que estavam em pré-candidaturas independentes. Já Samara Cordeiro conta com a força do grupo político liderado por Acilon Gonçalves (PL), prefeito do Eusébio, para a disputa.

Todos os três postulantes já estão com as candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim como na ampla maioria dos municípios cearenses, Maranguape não tem 2º turno, e a eleição é definida logo no primeiro domingo de votação.

Conheça os candidatos à Prefeitura de Maranguape

ÁTILA CÂMARA (PSB)

Átila Cordeiro Câmara, de 43 anos, é advogado e tenta seu terceiro mandato como chefe do Executivo da sua terra natal. O político disputa a reeleição com Gurgel Neto (PV), atual vice-prefeito, como segundo nome da chapa.

O gestor começou sua trajetória política em 2008, quando foi eleito vereador do município maranguapense. Na eleição seguinte, Átila foi eleito prefeito, mas não conseguiu a reeleição em 2016. Já em 2020, foi a vez dele quebrar a sequência do então mandatário da cidade, João Paulo Xerez, e voltar à Prefeitura com 36,38% dos votos (22.391).

Agora, sua chapa busca conquistar o feito inédito de um segundo mandato consecutivo. Além da ampla base partidária, Átila e Gurgel contam com a herança política dos pais Pedro Pessoa Câmara e Eduardo Gurgel, respectivamente, que já foram prefeitos da cidade.

O PARTIDO

Embora tenha sido eleito pelo Solidariedade, Átila chega à disputa pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla à qual era filiado quando foi vereador e no primeiro mandato como prefeito. A legenda é comandada no Ceará pelo ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT), desde agosto de 2023.

A partir daí, o PSB se reaproximou da centro-esquerda do Estado, passou a compor a base do governo Elmano de Freitas (PT) e tornou-se o partido com o maior número de administrações municipais, saltando de oito eleitos, em 2022, para 64 prefeitos, atualmente.

OS ALIADOS

Republicanos, PDT, Avante, Solidariedade e a Federação entre PT, PC do B e PV fecham a coligação de Átila na busca pelo novo quadriênio à frente de Maranguape. O prefeito aposta ainda nos aliados do próprio partido para a disputa, como Eudoro Santana e o senador Cid Gomes, principal liderança do PSB atualmente.

Além deles, Elmano de Freitas (PT) e Camilo Santana (PT) também compõem a lista de apoiadores do atual gestor. O deputado federal Matheus Noronha (Republicanos) e os deputados estaduais Júlio César Filho (PT) e João Jaime (Republicanos) completam o arco das alianças de Átila.

DR. LUCILVIO GIRÃO (PSD)

Lucílvio Girão Sales, de 71 anos, está no sexto mandato como deputado estadual. Natural de Maranguape, ele entra na disputa à Prefeitura da cidade em chapa com Andrea Nunes de Matos (MDB) como vice.

O político é médico-cirurgião, tendo administrado unidades de saúde em Acaraú e na Capital. O currículo na área inclui a direção do Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter.

Girão iniciou sua trajetória política em 1992, quando disputou o cargo de vereador de Fortaleza. Na oportunidade, ele ficou na 1ª suplência e foi efetivado na mesma legislatura. O político chegou a ser candidato a prefeito de Maranguape pelo então PMDB, em 2008, mas não foi eleito.

O PARTIDO

O Partido Social Democrático (PSD) foi fundado em 2011 por Gilberto Kassab, que foi deputado federal e vice-prefeito de São Paulo. Ao nível Ceará, integra o bloco de aliança a Elmano de Freitas (PT) e ocupa cargos no Governo do Estado. A legenda tem como expoentes o ex-vice-governador e presidente da legenda no Ceará, Domingos Filho, o deputado federal Domingos Neto e o mandatário do PSD Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão.

Na Capital, inclusive, a sigla é a segunda maior bancada na Câmara Municipal. Mesmo que não tenha lançado candidatura própria na cidade, o PSD mostrou força e ficou com a posição de vice da chapa de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura, indicando a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos Filho, para o cargo.

OS ALIADOS

Além do apoio que vem da própria legenda, Lucílvio aglutinou em sua campanha os partidos União Brasil, MDB e Agir. Os dois últimos integravam a base do prefeito Átila até o lançamento das pré-candidaturas, no início do ano, mas se tornaram oposição. Do MDB, por exemplo, o parlamentar aposta na aliança com o deputado estadual Danniel Oliveira e o ex-senador, deputado federal e presidente da legenda no Ceará, Eunício Oliveira.

O deputado conta ainda com fatia importante de aliados que vêm do União Brasil: o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa; a deputada federal Fernanda Pessoa; o deputado estadual Firmo Camurça; e George Lopes Valentim, prefeito de Maranguape entre 2009 e 2012 e terceiro colocado nas últimas eleições para o comando do Município, que chegou a ser pré-candidato neste ano.

SAMARA CORDEIRO (PRD)

Samara Bezerra Cordeiro, de 40 anos, é terapeuta ocupacional. Ela disputa a Prefeitura de Maranguape em chapa ao lado de Rogaciano Marçal (PRD), que foi vereador da cidade serrana por seis mandatos.

A candidata foi titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) de Maranguape entre 2017 e 2020, durante a gestão de João Paulo Xerez à frente da Prefeitura. Nas últimas eleições municipais, uniu-se ao então prefeito em uma chapa e concorreu como vice-prefeita pelo PL, mas não foi eleita.

Até o início do ano, Samara foi titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) de Eusébio, comandada por Acilon Gonçalves (PL).

O PARTIDO

Após seguir aliados e deixar o PL, Samara chega para o pleito de outubro como candidata do Partido Renovação Democrática (PRD), que é fruto da fusão do PTB e do Patriota, em novembro de 2023. Embora recente, a legenda conta com a representação de seis deputados federais, o que assegura, por exemplo, tempo de propaganda no rádio e TV para as chapas majoritárias e proporcionais.

No Ceará, a perspectiva é fortalecer a presença nos legislativos municipais nas eleições deste ano. Sob o comando do vereador de Fortaleza, Michel Lins, o PRD integra a base de aliados do prefeito José Sarto, que busca a reeleição na Capital.

OS ALIADOS

Mesmo sem estar na coligação, vem do Partido Liberal boa parte dos aliados de Samara, já que os principais nomes são do grupo político liderado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e pelo deputado federal Júnior Mano (PL). Enquanto isso, outra ala da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, representada pelo deputado federal Dr. Jaziel (PL), apoia Lucílvio Girão.

A estratégia eleitoral da chapa em Maranguape é reforçada ainda por outras lideranças da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como a deputada estadual Marta Gonçalves e o ex-deputado estadual e prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, esposa e filho de Acilon, respectivamente.