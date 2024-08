Eleições 2024 em Maracanaú: veja as candidaturas oficializadas e entenda a disputa pela Prefeitura

Com o fim do prazo para as convenções partidárias, está consolidado o panorama de candidaturas à Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O quarto maior colégio eleitoral do Ceará conta com quatro postulantes ao comando do Executivo municipal. São eles: a deputada estadual Dra. Silvana (PL); o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT); o Professor Ernesto (Psol), que preside a sigla no município; e Roberto Pessoa (União), atual prefeito, que busca a reeleição.

Pelo menos sete pré-candidatos chegaram a ser anunciados para a disputa deste ano. Além dos quatro confirmados, o deputado estadual Júlio César Filho (PT), o empresário Bruno da Madeireira (PSD) e o deputado federal Júnior Mano (PL) chegaram a ser cotados.

Os dois primeiros viram seus partidos optarem por não lançar candidaturas próprias e apoiarem Pessoa para mais um mandato, o que selou a aliança entre adversários históricos. Já o último acabou não sendo escolhido pelo seu partido para encabeçar a chapa.

As siglas têm até 15 de agosto para solicitar o registro de seus candidatos, mas os quatro nomes lançados devem estar nas urnas em 6 de outubro. Assim como na ampla maioria dos municípios cearenses, Maracanaú não tem 2º turno, e a eleição é definida logo no primeiro domingo de votação.

Saiba mais a seguir sobre os candidatos confirmados à Prefeitura de Maracanaú.

DRA. SILVANA (PL)

A deputada estadual Silvana Oliveira de Sousa, de 55 anos, é natural de Fortaleza e médica dermatologista. Casada com o deputado federal Dr. Jaziel (PL), ela disputa a Prefeitura de Maracanaú em chapa pura, com o pastor Cleiton Pimentel (PL) como vice.

A parlamentar está no terceiro mandato seguido de deputada como titular, além de ter sido suplente do MDB no cargo, em 2010. Novamente eleita em 2022, Dra. Silvana compõe a bancada religiosa da Assembleia Legislativa, sendo umas das líderes do PL na Casa e.do bolsonarismo no Ceará.

Ela integra a lista dos quatro deputados do PL que tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) por suspeita de fraude à cota de gênero nas últimas eleições. Apesar da decisão, ela e outros parlamentares permanecem no cargo até o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O PARTIDO

O PL passou por uma profunda transformação nos últimos quatro anos e embarcou no bolsonarismo desde a filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro à legenda. Atualmente, a sigla é dominada pelos aliados do ex-presidente no Ceará, o que inclui a própria Dra. Silvana.

O partido aposta no eleitorado fiel do líder nacional para as disputas majoritárias no Município. Além disso, a ampla base parlamentar da sigla no Congresso Nacional garante uma fatia maior de recursos para financiar as campanhas e um significativo tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

OS ALIADOS

Embora tenha formado chapa pura, Dra. Silvana aposta no desempenho eleitoral de aliados, como o deputado estadual Carmelo Neto, que preside a sigla no Ceará, e o deputado federal André Fernandes, candidato à Prefeitura de Fortaleza. Ambos foram os parlamentares mais votados nas últimas eleições.

Além do marido, a candidata conta ainda com o apoio de outras lideranças do campo de direita, como o candidato a prefeito de Caucaia Coronel Aginaldo (PL); o deputado estadual Alcides Fernandes e o senador Eduardo Girão (Novo).

LUCINILDO FROTA (PDT)

O deputado estadual Lucinildo da Frota Brito, de 55 anos, é natural de Santana, no Amapá, mas mora no Ceará desde os 16 anos. Técnico em Estradas de formação, ele disputa a Prefeitura de Maracanaú em chapa com o médico Vicente Piauilino (PSDB) como vice.

Antes de ser deputado, o político foi cinco vezes vereador em Maracanaú, sendo a primeira vez em 2004. Ele se filiou ao PDT em fevereiro deste ano de olho na disputa pela Prefeitura, após ter sido eleito pelo PMN. Com a mudança de sigla, ele passou a integrar o grupo de oposição ao Governo do Ceará.

Em oito de abril deste ano, Frota chegou a ser anunciado como novo secretário da Regional V da gestão do prefeito José Sarto (PDT), mas foi exonerado do cargo dois dias depois. À época já como pré-candidato, o parlamentar alegou que se dedicaria “integralmente” à campanha.

O PARTIDO

Uma das siglas políticas mais tradicionais do País, o PDT chega na disputa apostando na força que possui na capital cearense, o maior colégio eleitoral do Ceará, onde o atual prefeito, José Sarto, é candidato à reeleição. Em Fortaleza, o partido segue como o mais influente por ser o maior em quantidade de parlamentares e por comandar também a Câmara Municipal (CMFor).

No entanto, o cenário estadual é diferente para a sigla. Na eleição de 2020, após liderar a quantidade de prefeitos eleitos, a sigla brizolista passou a figurar entre as menores neste ano, após debandada de prefeitos e vereadores que deixaram a legenda para seguir o senador Cid Gomes no retorno ao PSB. Mesmo assim, a legenda ganhou fôlego na Capital. Embora tenha perdido dois vereadores durante a janela partidária, ganhou outros cinco, totalizando 13 representantes em exercício na CMFor.

OS ALIADOS

Além do PSDB, a campanha de Lucinildo conta com a participação dos partidos Cidadania e Democracia Cristã. Da sigla do vice na chapa, o parlamentar recebe o apoio de nomes como o ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati e do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.

Frota também entra na disputa pelo Executivo com apoio do ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio, como padrinho político. O ex-ministro Ciro Gomes e o deputado federal André Figueiredo são outros aliados do próprio partido.

PROFESSOR ERNESTO (Psol)

Candidato do Psol, Ernesto destaca, nas redes sociais, a experiência como professor da rede pública de ensino de Maracanaú para a disputa. Presidente do Psol na cidade, ele disputa a Prefeitura em chapa com o jovem Joel Wirlo como vice.

Ainda conforme a divulgação do partido, o candidato está há 30 anos na cidade e é conhecido pela atuação em pastorais da Igreja Católica, principalmente na Operária.

Ele é caracterizado ainda pela militância política em movimentos sociais no Conjunto Timbó, bairro maracanauense.

O PARTIDO

O Psol aposta na federação com a Rede Sustentabilidade (Rede) e na experiência em disputas majoritárias para ampliar a base de prefeitos e vereadores nas cidades cearenses. Fundada em 2004, a partir de uma dissidência de membros do PT, a sigla também tem candidatura em Fortaleza, onde oficializou o produtor cultural Técio Nunes no último domingo (4).

No âmbito estadual e nacional, o partido compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT) e integrou a frente ampla que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

OS ALIADOS

O deputado estadual Renato Roseno figura como principal aliado de Professor Ernesto. Além da federação com a Rede, o candidato aposta em líderes de movimentos sociais e populares para a disputa em Maracanaú.

Da Câmara Municipal de Fortaleza, vêm outros dois apoiadores da campanha de Ernesto: o vereador Gabriel Aguiar e a suplente Anna Karina, ambos do Psol.

ROBERTO PESSOA (UNIÃO BRASIL)

Roberto Soares Pessoa, de 81 anos, é empresário e economista. O político é o líder do grupo que governa o município desde 2005 e disputa seu quarto mandato. Desta vez, ele escolheu como vice da chapa Gerson Cecchini (PT), secretário de Finanças da sua atual gestão.

Pessoa encerra, neste ano, o terceiro mandato à frente da Prefeitura de Maracanaú — os dois primeiros foram entre 2005 e 2012. Logo depois, elegeu o agora deputado estadual Firmo Camurça, que também foi prefeito por dois mandatos. Em 2021, ele retornou ao cargo.

Em 2020, Roberto Pessoa exerceu o cargo de deputado estadual. Há dois anos, o prefeito migrou do PSDB para o União Brasil, com o intuito de apoiar a candidatura do ex-deputado federal Capitão Wagner ao Governo do Ceará. Em 2023, nomeou o aliado secretário da Saúde na sua gestão.

O PARTIDO

Estreante em eleições municipais, o União Brasil foi homologado pela Justiça Eleitoral em 8 de fevereiro de 2022, após a fusão entre o PSL e o DEM. A junção lhe garantiu, à época, o maior volume de representantes no Congresso e, consequentemente, de recursos eleitorais e de tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. No Ceará, o partido ganhou quatro deputados estaduais e quatro deputados federais de imediato – entre eles, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner.

A legenda comanda três ministérios do Governo Lula e ocupa outros cargos estratégicos no segundo escalão da gestão federal, mas é forte adversária do PT no Ceará, de modo geral. No entanto, em Maracanaú, Pessoa conseguiu reunir o apoio dos dois partidos.

OS ALIADOS

O prefeito chega à disputa pela reeleição com o maior número de partidos aliados. Além do PT, que emplacou o vice da chapa, estão com o atual prefeito: PSD, PV, PC do B, Solidariedade, Republicanos, Mobiliza, Progressistas e MDB. Isso garante ao político aliados de diversos espectros, como o governador Elmano de Freitas (PT); o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); a vice-governadora Jade Romero (MBD); o deputado federal Luiz Gastão (PSD); e o próprio Capitão Wagner (União).

Ele também chega à campanha com um cenário inédito de aliança com adversários históricos. Oposição a Pessoa nas últimas eleições, o deputado Júlio César Filho (PT) e o pai dele, o vereador Júlio César Costa Lima (PSD), que já foi prefeito de Maracanaú por três mandatos, agora estão do lado do atual chefe do Executivo.

Outro apoio vem do ex-prefeito de Maracanaú e atual deputado estadual, Firmo Camurça (União). Embora tenha manifestado insatisfação com a escolha do vice da chapa, o parlamentar segue apoiando Pessoa, segundo nota do político divulgada nas redes sociais.