Eleições 2024 em Caucaia: veja as candidaturas oficializadas e entenda a disputa pela prefeitura

Passadas as convenções partidárias, está definido o cenário eleitoral em Caucaia, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. O segundo maior colégio eleitoral do Ceará tem, agora, quatro candidatos(as) à Prefeitura, número que afunilou na reta final de pré-campanha.

Um acordo com nomes da oposição diminuiu de seis para três as postulações que vão enfrentar o candidato apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB). O governista Waldemir Catanho (PT) inicia oficialmente a disputa com um grupo menor que o esperado, devido às últimas baixas de partidos na coligação, mas com apoio de uma considerável base de vereadores e de nomes fortes no Ceará, como o presidente Lula (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT).

Já o bloco que reúne figuras como Zé Gerardo Arruda (PDT), Deuzinho Filho (União Brasil) e Emília Pessoa (PSDB) conta com a influência de lideranças da oposição cearense, como Capitão Wagner (União), Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB).

Ainda na oposição, Naumi Amorim (PSD) chegou a estudar uma aliança com as figuras já citadas, mas declinou. Já Coronel Aginaldo (PL) não chegou a participar dos diálogos e, assim, chegou a esta etapa com chapa pura.

As candidaturas foram homologadas ao longo de dois fins de semana de convenções partidárias, encerradas nessa segunda-feira (5), consolidando as negociações relacionadas ao primeiro turno das eleições. Alguns detalhes, como o remanejamento de partidos menores em outros blocos, ainda podem ser ajustados até o início da campanha.

Como Caucaia é um dos dois municípios cearenses em que o segundo turno é possível – o outro é Fortaleza –, novas tratativas podem ser engatadas após 6 de outubro. Por ora, o cenário posto é o que se confere a seguir.

Candidatos à Prefeitura de Caucaia

Coronel Aginaldo (PL)

Antônio Aginaldo de Oliveira ganhou projeção nacional, quando, em 2019, foi nomeado diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNS), cargo que ocupou por três anos. Ali, ele saiu do patamar de militar, com sua patente de coronel, e entrou no mundo da política. No Ceará, ele concorreu a deputado federal em 2022 – sem sucesso –, mas é estreante no pleito municipal. A coligação é pura em Caucaia, e sua candidata a vice-prefeita é Luana Forte.

Coronel Aginaldo também foi membro da Polícia Militar por mais de 30 anos, ocupando postos de destaque na corporação, além de ter se formado no Curso de Operações Especiais (BOPE/RJ), tornando-se um “caveira”. Casado com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ele tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como padrinho político.

Um episódio da gestão na FNS, em 2020, repercutiu de maneira negativa nacionalmente por se unir a policiais amotinados no Ceará e chamá-los de “gigantes” e “corajosos”. À época, o órgão emitiu nota em defesa de Aginaldo, dizendo que “seu comandante, que é membro da Polícia Militar, fez um discurso interno para os policiais, parabenizando-os pelo fim da paralisação e por não condicioná-lo à exigência de benefícios, como a anistia”.

Para 2024, o PL terá disponível, ao todo, R$ 886,8 milhões de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral. Desse montante, 30% vai para a direção nacional deliberar como deve distribuir, considerando “critérios políticos, pesquisas eleitorais e medição do potencial de candidatos e coligações”.

Os outros 70% serão segmentados de acordo com a proporção de votos e os números de representantes do PL na Câmara Federal por estado; o tamanho da bancada do partido no Senado; e outras regras. Esses critérios também incorporam o rateio para cotas de gênero e raciais.

Emília Pessoa (PSDB)

Ex-aliada de Vitor Valim, a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) chegou a ser secretária de Educação na atual gestão, mas deixou o cargo para disputar as eleições de 2022. Já desvinculada da Prefeitura, ela começou a preparar o terreno para tentar o retorno, desta vez como prefeita. Sua candidatura foi homologada em convenção na última sexta-feira (2), ao lado de Dona Célia.

A candidata a vice é presidente municipal do PP e mãe do vice-prefeito Deuzinho Filho (União), rompido com o companheiro de chapa de 2020. Além dele, a postulação de Emília reúne nomes da oposição como o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda (PDT). O outro partido na coligação majoritária é o Cidadania, federado com o PSDB.

Emília, que também é ex-vereadora e herdeira política de Chico Pessoa (seu pai) e Eduardo Pessoa (seu irmão), terá em seu palanque lideranças como Capitão Wagner (União), Roberto Cláudio (PDT), Roberto Pessoa (União) e Tasso Jereissati (PSDB).

O PSDB terá em caixa R$ 147,9 milhões para o Fundo Eleitoral. A legenda decidiu distribuir pelo menos 30% desses recursos às candidaturas femininas para os cargos de prefeita, vice-prefeita e vereadora. Os outros 70% serão aplicados nas candidaturas para prefeito, vice-prefeito e vereador.

“A liberação dos recursos caberá ao Presidente Nacional do PSDB e à Comissão Executiva Nacional, em consonância com os representantes do partido no Congresso Nacional, considerando a estratégia política-eleitoral do partido. [...] A aplicação dos recursos do FEFC em pessoas da raça negra e mulheres se dará na proporção dessas candidaturas”, diz a resolução tucana.

Naumi Amorim (PSD)

Ex-deputado estadual, ex-prefeito de Caucaia e hoje suplente de deputado federal, Naumi Amorim (PSD) busca, em 2024, o feito não alcançado em 2020: ser empossado novamente na Prefeitura. Ao seu lado, a vice Priscila Menezes, presidente municipal do MDB e filha do presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Tanilo Menezes (MDB). Este chegou a ser pré-candidato ao Executivo, mas declinou para unir os dois grupos.

A aliança entre PSD e MDB em Caucaia foi fechada às vésperas da convenção, que ocorreu no último domingo (4). Também foi de última hora que Naumi agregou o Avante ao seu arco de aliança, desfalcando mais uma vez a coligação de Catanho – PMB também mudou de lado. Agora, a sua campanha conta, ainda, com PRD, DC e Podemos.

A convenção contou com a presença da sua esposa e ex-deputada Erika Amorim, do presidente do PSD Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, e de figuras de mandato da legenda, como os deputados federais Célio Studart e Domingos Neto, e o deputado estadual David Durand.

De Fundo Eleitoral, o PSD terá R$ 420,9 milhões ao todo. O montante será rateado no máximo de 80% para campanhas majoritárias e mínimo de 20% para campanhas proporcionais, respeitando as divisões por critérios de gênero e raça.

Waldemir Catanho (PT)

Em busca da continuidade do grupo político na Prefeitura de Caucaia, o jornalista Waldemir Catanho de Sena Júnior (PT) chega à disputa após histórico de atuação nos movimentos estudantis e sindicais e passagens pelo Governo do Estado e pelo Executivo de Fortaleza.

Até março deste ano, ele fazia parte da Gestão Elmano como Secretário de Articulação Política do Ceará. Também compôs a administração da Capital com a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), a qual acompanhou nos seus mandatos como vereadora, deputada estadual e federal.

No PT, além de Luizianne, o postulante usará o capital político do ministro Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na chapa, ao seu lado, está o vereador Vanderlan Alves (Republicanos). Sua coligação é composta, ainda, pela federação PT/PV/PCdoB, PSB, Republicanos, Psol, Rede, SD e PRTB.

O PT terá R$ 619,8 milhões de Fundo Eleitoral neste ano. Os municípios com mais de 100 mil eleitores receberão repasses diretos da direção nacional, que deliberará sobre a distribuição. Já os municípios com eleitorado em volume menor que isso receberão recursos diretos dos diretórios estaduais. Tudo isso, respeitando critérios de raça e gênero.

Justiça Eleitoral

Os partidos, as coligações e as federações devem pedir o registro dos seus candidatos à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, véspera do início da campanha. Até a noite de segunda (5), ainda não havia candidaturas à Prefeitura de Caucaia registradas no sistema no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste ano, a ida às urnas vai definir quem ocupará vagas nas prefeituras, nas vice-prefeituras e nas câmaras municipais. A data do primeiro turno é 6 de outubro. Já o segundo turno está marcado para 27 de outubro.