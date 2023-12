Lula nomeia Vera Lúcia como ministra do TSE e Corte amplia presença negra

A advogada Vera Lúcia, natural da Bahia, é a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela integrava a lista tríplice referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o cargo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) neste sábado (23).

Com isso, a Corte passa a contar com a segunda mulher negra da sua história. A primeira foi nomeada também neste ano, em junho, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): trata-se de Edilene Lobo.

Já Vera Lúcia chega ao TSE para ocupar a vaga deixada por Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, devido ao término do seu mandato. A nova ministra terá uma vigência de dois anos no cargo, que podem ser renovados por igual período.

Ela passará a compor um tribunal formado por três ministros do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois provenientes da advocacia.

Currículo

Essa não é a primeira vez que Vera Lúcia disputa o cargo no TSE. No ano passado, ela também concorreu, mas não foi escolhida. Ela, com 63 anos, é nascida na Bahia.

Aos 18 anos, mudou-se para Brasília devido aos estudos. Atualmente, ela atua como advogada eleitoral, além de compor a Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno.