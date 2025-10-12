Diário do Nordeste
Lula chega a Roma para debater combate à fome; presidente estará com o Papa Leão

Presidente deve retornar ao Brasil na segunda-feira (13).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Lula desde do avião presidencial acompanhado da primeira-dama Janja.
Legenda: Em julho deste ano, a FAO informou que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome.
Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República.

O presidente Lula chegou neste domingo (12) a Roma, na Itália, para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

“O Brasil saiu do Mapa da Fome outra vez. Nós conseguimos tirar 30 milhões de pessoas da fome em dois anos e meio de governo. Vai ter um grande encontro em Roma, na FAO, e eu vou falar como o orador principal desse encontro”, disse Lula em entrevista recente.

Em julho deste ano, a FAO informou que o Brasil voltou a ficar abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente, resultado que retirou novamente o país do Mapa da Fome.

O convite para a participação de Lula no fórum partiu do diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, após a divulgação do novo indicador.

O Fórum Mundial da Alimentação começa nesta segunda-feira (13) e segue até o dia 18 de outubro, período em que também serão comemorados os 80 anos de criação da FAO.

Encontro com o Papa Leão XIV

Ainda nesta segunda-feira, o presidente brasileiro será recebido no Vaticano pelo Papa Leão XIV. A reunião marcará o primeiro encontro entre os dois líderes, desde que o pontífice foi eleito em maio deste ano.

Aliança global contra a fome

O Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é composto por ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.

O organismo é presidido em parceria entre Brasil e Espanha e ocorrerá em formato híbrido.

Entre os principais temas do encontro estão os avanços da Iniciativa de Implementação Acelerada (Fast Track), que apoia planos nacionais de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia, além de reunir mais de 80 manifestações de interesse de parceiros financeiros e técnicos.

A comitiva presidencial desembarcou por volta das 10h30 (horário local) e permanecerá na capital italiana até segunda-feira (13), quando Lula encerrará sua participação nos debates do evento

