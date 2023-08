Luis Roberto Barroso é eleito o novo presidente do STF

O ministro Luis Roberto Barroso foi eleito, nesta quarta-feira (9), o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para um mandato de dois anos. Já o vice-presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) será o ministro Edson Fachin. A posse está marcada para o dia 28 de setembro.

A votação seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a Presidência e a Vice-Presidência. Barroso sucederá Rosa Weber, cujo último dia como ministra da Corte será no dia 2 de outubro, quando a ministra completa 75 anos e terá que se aposentar de forma compulsória.

O novo presidente do STF declarou receber a tarefa com humildade e consciente do peso dessa responsabilidade. "Prometo dignificar essa cadeira. A vida me deu a benção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse ou propósito que não o de fazer um país melhor e maior, e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça. De modo que eu gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas", afirmou.

A presidente Rosa Weber desejou uma gestão de êxito ao seu sucessor e o vice. "Eu sou abençoada por poder hoje anunciar a presidência do ministro Luís Roberto Barroso e do ministro Luiz Edson Fachin. Permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz e com todo o êxito, como eu tenho convicção absoluta de que será. Parabéns a ambos", declarou.

Carreira

Luis Roberto Barroso tem 65 anos e assumiu a vaga no Supremo Tribunal Federal em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

O ministro nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1958. É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Mestre pela Universidade de Yale (EUA), doutor pela Uerj e pós-doutor pela Universidade de Harvard (EUA). Trabalhou como professor visitante nas Universidades de Poitiers (França), de Breslávia (Polônia) e de Brasília (UnB).

Autor de diversos livros sobre Direito Constitucional e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele também foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.