Larissa Gaspar e Agenor Neto são indicados como vice-líderes do Governo Elmano na Alece

Os deputados estaduais Larissa Gaspar (PT) e Agenor Neto (MDB) foram indicados para exercer a função de vice-líderes do Governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). No cargo, eles têm como uma das atribuções auxiliar o deputado Romeu Aldigueri (PDT), que está como líder do Governo na Casa.

A informação foi ventilada ainda no começo de fevereiro, durante almoço do governador com os deputados estaduais. A confirmação da indicação, no entanto, ocorreu apenas na sessão desta quinta-feira (23), quando o Executivo enviou correspondência a ser lida em plenário.

Quem são?

Correligionária de Elmano, Larissa assumiu, em 1º de fevereiro, para o primeiro mandato como deputada estadual. Antes disso, ela havia sido eleita vereadora de Fortaleza por duas vezes, em 2016 e 2020.

Já Agenor Neto está iniciando o quarto mandato na Assembleia Legislativa, sendo três deles consecutivos. Além disso, ele foi prefeito de Iguatu, sua cidade natal, durante dois mandatos - entre os anos de 2005 e 2012.