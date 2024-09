Justiça cassa chapa de vereadores do Avante no Crato por problemas com vigência no diretório

O juiz da 27ª Zona Eleitoral do Ceará, Juraci de Souza Santos Júnior, cassou o registro de candidatura da chapa de vereadores do Avante no Crato, na região do Cariri, nesta quarta-feira (4). Isso aconteceu porque, na data da convenção partidária do Avante, o diretório municipal, responsável por inscrever seus representantes na disputa, estava suspenso devido a contas julgadas como não prestadas, referentes às eleições de 2022.

A Justiça acatou o pedido de impugnação feito pelo PRTB. O Ministério Público Eleitoral (MPE) também emitiu parecer a respeito disso, indicando o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do Avante.

Veja também PontoPoder Candidaturas de prefeito e vice de Baturité são indeferidas pela Justiça Eleitoral PontoPoder Suspeito é preso acusado de ameaçar de morte Izolda Cela, candidata à Prefeitura de Sobral

O Avante não compõe nenhuma coligação majoritária no Crato e participaria destas eleições apenas para a Câmara Municipal. A decisão, afeta os 17 candidatos a vereador(a) lançados pelo partido, incluindo a esposa do atual presidente do Legislativo local, Nagila Coriolano. Ela é casada com o vereador Florisval Coriolano, que não concorre à reeleição.

Procurado pelo PontoPoder, o partido Avante no Crato informou, por meio da presidenta Roneide Alves, que já entrou com recurso contra a decisão e que fará mais pronunciamentos após julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Entenda

O Avante teve a anotação do seu órgão municipal suspensa em razão de contas julgadas como não prestadas, referentes às eleições gerais de 2022, com trânsito em julgado em agosto de 2023. A situação foi restabelecida um ano depois, via liminar, em 14 de agosto. O pedido do Drap, por sua vez, foi protocolado no dia seguinte. Porém, o prazo para que a regularização acontecesse já tinha acabado no dia 5 do mesmo mês, que também é o prazo limite para a realização de convenções partidárias.

Sem anotação regular e vigente naquela data, o Avante pode ser impossibilitado de seguir na disputa municipal.