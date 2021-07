Joice Hasselmann denuncia fraturas ao Ministério Público e aponta testemunhas do caso

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) fez denúncia ao Ministério Público Federal para relatar fraturas e hematomas detectados no corpo dela após a madrugada do último domingo (18). Ela conta ter sofrido um atentado no apartamento funcional que mantém em Brasília.

Conforme informações publicadas pelo jornal O Globo, Hasselmann prestou depoimento à promotora Gabriela Mansur, coordenadora da Ouvidoria da Mulher no Conselho Nacional do Ministério Público.

A deputada informou à publicação em questão que a motivação para a denúncia veio após alegações de que ela teria sido agredida pelo marido, o neurocirurgião Daniel França.

"Fiz a denúncia por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que o Ministério Público tem que investigar isso. Segundo, porque tem um bando de canalhas querendo distorcer os fatos e jogar isso para uma violência doméstica", afirmou.

Além da denúncia ao MPF, o caso já está sob investigação pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Joice Hasselmann também prestou depoimento aos agentes sobre o caso.

Relato de agressões

Segundo os relatos de Joice, ela acordou no último domingo no chão de casa, envolta em poça de sangue e sem lembrar dos fatos ocorridos da noite anterior. Ela conta que o marido foi o primeiro a socorrê-la, após ligação dela, já que ele dorme em quarto separado.

A deputada explica que foi ao hospital, onde foi diagnosticada com lesões corporais. Além disso, revela que a última lembrança que possui é de ter assistido um episódio de uma série na noite em questão.

Ainda conforme as informações repassadas por ela ao jornal o Globo, o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) e a Polícia de São Paulo devem investigar as denúncias.

Durante a entrevista, Joice ainda revelou que deve processar todos os que lançaram suspeitas sobre o marido dela.

"Prestei depoimento por telefone, mas hoje fui lá para assinar e indicar as testemunhas, porque quero que todos sejam ouvidos. Especialmente quem me socorreu, e hoje está sendo mais vítima do que eu, que é o meu marido", completou.

Hasselmann afirma ter sido diagnosticada com cinco fraturas no rosto e uma na espinha. Até o momento, dois funcionários da deputada e o marido dela foram indicados como testemunhas do caso à Polícia Legislativa.