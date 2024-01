Guimarães quer aliança com PDT em cidades do Ceará: 'Disputa em Fortaleza não pode contaminar'

Líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) não descarta aliança entre o PT e o PDT nas disputas em municípios cearenses. Pelo contrário: "Nós temos vários cantos em que temos alianças e vamos manter", ressalta.

Ele disse que pretende sentar com o presidente nacional interino do PDT, o também deputado federal André Figueiredo (PDT), e com o presidente da comissão provisória do PDT Ceará, Flávio Torres (PDT), para conversar sobre a disputa eleitoral "município a município".

Veja também

Apesar da ruptura da aliança entre PT e PDT ao nível estadual, durante a campanha eleitoral de 2022, Guimarães considera que existem diferentes realidades nos municípios e que isso deve ser considerado. "Tem uma disputa em Fortaleza, mas ela não pode contaminar o conjunto do Estado. O Estado tem outra realidade, as cidades (também)", reforça Guimarães.

Questionado pelo Diário do Nordeste, o deputado André Figueiredo confirmou que o PDT terá "um diálogo aberto" com o PT para as disputas municipais de 2024. "Nós vamos conversar sobre vários municípios sim", garantiu. "Temos um diálogo muito aberto para locais onde devemos apoiar o PT, em outros locais onde o PT deve apoiar o PDT".

"Com exceção de Fortaleza, que evidentemente nós estaremos em palanques opostos, pelo menos no 1º turno, nós teremos um diálogo e com certeza estaremos administrando junto vários municípios como já viemos fazendo em outros mandatos", completou o presidente nacional do PDT.

Na capital cearense, os dois partidos devem estar em lados opostos: enquanto o PDT irá lançar o prefeito José Sarto (PDT) à reeleição, o PT trabalha para contar com candidatura própria — e tem cinco nomes a disposição para serem escolhidos, incluindo o ex-pedetista e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT).

O PDT iniciou, nesta semana, ação na Justiça Eleitoral para pedir o mandato de Leitão após o petista se desfiliar da legenda brizolista no final de 2023.

Estratégias

Guimarães disse que o PT deve filiar, no próximo dia 24 de janeiro, o prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme. Outros sete prefeitos também ingressaram nas fileiras da legenda petista no final de dezembro — todas essas filiações haviam sido anunciadas junto a de Evandro Leitão, em dezembro. "São prefeitos que já estavam acertados lá atrás, que viriam para o PT", lembrou o deputado.

"Nosso objetivo é eleger uma quantidade grande de prefeitos do PT. Segundo, fazer alianças. E terceiro, identificar essas alianças com o nosso projeto para 2026, que é a reeleição do Lula", completou.