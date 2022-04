"Governo nenhum vai resolver sozinho", diz Izolda sobre problemas com segurança pública

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), concedeu entrevista ao vivo no CETV, nesta segunda-feira (4). A chefe do Executivo Estadual, abordou temas como saúde, economia e educação. De forma direta, ela falou da atual questão de enfrentamento da segurança pública.

"Governo nenhum vai resolver sozinho", declarou Izolda sobre os problemas relacionados à segurança pública. Na conversa com o colunista Inácio Aguiar, a governadora ainda falou da importância do programa Ceará Pacifico.

Izolda Cela Governadora O pacto é uma agenda estratégica e necessária. O problema da violência, ele tem, da mesma que ele tem múltiplas causas, é que tem interdependência de órgãos e setores do estado. Então, governo nenhum vai conseguir resolver por si só a problemática da violência. Temos que estar articulado com poder judiciário, Ministério Público, Defensoria, órgãos nas três esferas federativas.

Izolda Cela reforçou a necessidade da atuação do governo federal na segurança, além dos municípios. "O governo federal teria responsabilidade muito importante com relação a isso. E os municípios também com suas responsabilidade, no que diz respeito, perincipalmente, aquilo que a gente chama áreas de prevenção social de violência".

Máscaras, vacinação e Comitê de enfrentamento à pandemia seguem fortes

Em entrevista, Izolda Cela reforçou necessidade da aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 e da continuidade do uso de máscara.

"Nós temos hoje uma condição mais tranquila, queremos seguir assim, mas a prudência é sempre nossa palavra de ordem. O Comitê continua firme e aguardando as autoridades sanitárias que tem competência de fazer as definições", explicou Izolda Cela.

Conforme o Integrasus, plataforma de registros da vacinação, foram distribuídas 19.760.902 doses de imunizantes no Ceará.

"A vacina mostrou a importância, a repercussão positiva, ao que foi o enfretamento da terceira onda. Temos uma cobertura entorno de 60% da terceira dose, mas precisamos mais", reforçou Izolda Cela.

A cerimônia de posse de Izolda Cela (PDT) como governadora do Ceará ocorreu no sábado (2). A solenidade começou às 16h15min, com a abertura da sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Ceará para a leitura da carta de renúncia do agora ex-governador Camilo Santana (PT) — publicada no Diário Oficial do Estado ainda na sexta-feira (1º).

Reunião com secretariado em primeiro dia de trabalho

No primeiro dia útil após tomar posse como governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT) já se reuniu com a equipe de secretários estaduais.



A mandatária esteve com equipe na manhã de segunda-feira (4), no Palácio da Abolição, para avaliar projetos e ações do Governo do Ceará.

No CETV, Izolda comentou ainda a exoneração de Socorro França da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS). "Nós estamos ainda sentindo a ausência dela, uma pessoa muita ativa, admirada e competente. Na sequência, nos iremos fazer as definições quanto à pasta"..

A expectativa é de que Izolda não faça grandes alterações no quadro de auxiliares, nem mesmo naqueles cargos mais estratégicos. Segundo a própria governadora, em entrevista ao colunista Inácio Aguiar, o comando da Casa Civil, por exemplo, será mantido com o jornalista Chagas Vieira.

A ideia da nova gestora é manter o alinhamento que vem funcionando atualmente. “O governo segue até 31 de dezembro. Qualquer mudança eventual só será feita por necessidade”, disse a pedetista.