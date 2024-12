Gabriella Aguiar afirma que dados não têm sido recebidos 'de forma clara' do Governo Sarto

Vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD) falou, nesta terça-feira (3), sobre "falha de comunicação" no processo de transição de governo da Prefeitura de Fortaleza e que os dados "não foram recebidos de forma clara". Ela é a responsável pela coordenação da equipe de transição do prefeito eleito, Evandro Leitão (PT).

A deputada estadual explica que foram realizadas 10 reuniões temáticas até o momento e que os secretários municipais do Governo José Sarto (PDT) trazem informações sobre "as conquistas que eles avaliam das suas gestões". "O que queremos são os principais desafios para os primeiros 100 dias. Entendo até que há uma falta de comunicação, no sentido de que eles estão trazendo (informações), mas não é exatamente o que a gente precisa", disse.

A declaração foi dada durante visita técnica da equipe de transição ao Instituto José Frota (IJF) — que enfrenta crise no abastecimento de medicamentos e insumos, além de problemas no atendimento aos pacientes.

Ela afirmou que as visitas técnicas são um caminho para conseguir informações sobre a situação dos equipamentos municipais.

"Por isso a gente está tentando fazer essas visitas nos equipamentos, conversar com servidores, que são a memória, a alma, o instinto da governança que pode nos dar a informações mais concretas. Existem outras maneiras de conseguir informação e visitando os equipamentos é uma delas". Gabriella Aguiar Vice-prefeita eleita de Fortaleza

Questionamentos do MPCE

Ela informou que ainda não foi notificada do pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão indagou, na segunda-feira (2), quais dificuldades estão sendo encontradas no repasse das informações por parte da atual gestão municipal.

"A gente está deixando bem claro os dados que ainda não foram recebidos, de maneira clara, dentro do prazo", disse sem entrar em detalhes sobre quais dados solicitados não foram atendidos de forma satisfatória pelo Governo Sarto.

A suposta falta de "transparência" por parte da atual gestão também foi criticada pelo prefeito eleito, nessa segunda-feira (2). "A relação é respeitosa, mas os dados não chegam às nossas mãos. (Querem) dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está, porque transição para mim é um momento onde se transmitem os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da saúde, mas de toda a Prefeitura", disse.

Após as críticas de Evandro, a assessoria do prefeito informou que as reuniões de transição estão ocorrendo conforme o combinado.

"Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder. Não há registro de questionamento sem resposta", garantiu.

O PontoPoder questionou se o prefeito gostaria de responder as declarações de Gabriella Aguiar. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.