Após críticas de Evandro sobre dificuldade na transição, MPCE aciona equipe do prefeito eleito

O Ministério Público do Ceará (MPCE) notificou, nessa segunda-feira (2), a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) sobre quais têm sido as dificuldades encontradas durante o processo de transição entre as gestões da Prefeitura de Fortaleza — ela é responsável pela coordenação da equipe do prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

O MPCE acompanha o processo de transição de governo na Capital e, por isso, pediu mais informações a respeito de entraves que estariam sendo enfrentados pela equipe do prefeito eleito no acesso a informações da atual gestão.

Evandro Leitão criticou, na segunda-feira, a falta de "transparência" do Governo José Sarto (PDT) durante a transição. "A relação é respeitosa, mas os dados não chegam às nossas mãos. (Querem) dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está, porque transição para mim é um momento onde se transmitem os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da saúde, mas de toda a Prefeitura", disse.

O prefeito eleito, no entanto, não detalhou quais as informações estariam tendo o acesso barrado ou dificultado e a quais áreas pertencem esses dados solicitados.

Ao PontoPoder, a assessoria do prefeito informou que as reuniões de transição estão ocorrendo conforme o combinado. "Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder. Não há registro de questionamento sem resposta", garantiu.

No último dia 22 de novembro, Gabriella Aguiar havia falado sobre como tem sido a relação com a atual gestão na transição. Na época, ela disse que era um diálogo "cordial" e "protocolar". "Eu não estou sentindo que há omissão de informação", pontuou. Na época, ela disse que os ofícios com pedidos de informação à Prefeitura ainda estavam "dentro do prazo".

O PontoPoder contatou a vice-prefeita eleita, por meio da assessoria, para saber se algo mudou nesses dez dias e também se ela já recebeu a notificação do Ministério Público. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.