Fim do Governo Ivo Gomes no pós-crise de PT e PDT deve acirrar disputa pré-eleitoral em Sobral

Único dos irmãos Ferreira Gomes atualmente com mandato no Executivo, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), caminha para o fim de sua segunda gestão no município, berço político de sua família. Na cidade, que é uma vitrine administrativa para o senador Cid Gomes (PDT) e para o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), a sucessão da Prefeitura já é comentada nos bastidores e começa a ganhar corpo com disputas internas na base e com o agrupamento da oposição.

Sem possibilidade de que o prefeito dispute mais uma vez o cargo, vários nomes já são cotados por eleitores e parlamentares da cidade, entre eles o da vice-prefeita, Christianne Coelho (PT), o do chefe do Gabinete de Ivo, David Duarte, e até o da ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido).

Já a oposição concentra-se em torno de dois nomes: o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) e o deputado estadual Oscar Rodrigues (União). Com o cenário de indefinição na base e com a chapa oposicionista tomando forma, o prefeito Ivo Gomes evita comentar o assunto e diz que aguardará o período eleitoral em 2024.

Mesmo com o silêncio do clã Ferreira Gomes, a disputa na cidade ganha importância por conta do cenário político estadual e federal. No Ceará, a aliança histórica entre PT e PDT – iniciada em Sobral durante o mandato de Cid Gomes como prefeito, em 1997 – chegou a ser rompida no ano passado e até agora não foi totalmente restabelecida.

Soma-se a isso a crise interna na sigla, que dividiu aliados de Ciro e Cid desde o pleito do ano passado e, atualmente, faz o senador, principal articulador da legenda no Estado, ser criticado por alguns de seus liderados. Por fim, há ainda a derrota de Ciro Gomes no pleito do ano passado na disputa pela Presidência da República, quando até em Sobral o pedetista ficou atrás de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Eleição decisiva no berço político

Assim, diante de toda essa conjuntura, a definição de quem comandará a Prefeitura de Sobral a partir de 1º de janeiro de 2025 será decisiva não só para o município, mas também para os rumos de um dos grupos políticos mais longevos do Ceará. Apontada por petistas como sucessora natural de Ivo Gomes, a vice-prefeita da cidade, Christianne Coelho (PT), dá sinais de que quer disputar a cadeira do seu companheiro de gestão.

Christianne Coelho (PT) Vice-prefeita de Sobral “O PT pretende lançar candidaturas nas maiores cidades do Estado, eu fui candidata a deputada estadual, conquistei 21.325 votos, estou na primeira suplência do PT, mas, se o partido escolher me lançar, me sinto preparada para tal missão”

A vice-prefeita está no segundo mandato ao lado de Ivo Gomes. Em 2016, a dupla derrotou Moses Rodrigues, e, em 2020, a vitória da chapa PDT-PT em Sobral foi sobre Oscar Rodrigues, pai de Moses.

Apesar de colocar seu nome à disposição, Christianne garante que ainda não houve qualquer conversa com as lideranças do grupo governista sobre 2024. A petista, no entanto, ressalta que a aliança entre PT e PDT na cidade é histórica e segue inabalada.

“Não existe nenhum tipo de articulação ainda, mas estamos (o PT) em uma parceria com o Cid desde 1997, desde então indicamos prefeito, vice-prefeito, é uma aliança que vem dando certo, mas ainda não conversamos”, conclui a vice-prefeita.

A atual deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã de Ciro, Cid e Ivo, é cautelosa ao falar sobre o pleito do próximo ano, mas considera o nome da atual vice-prefeita entre possíveis pré-candidatos do grupo governista.

“O PT é um partido aliado desde 1997, mas sinceramente falando ainda não conversei ainda. A Christianne é uma excelente candidata, vamos ver onde as conversas levam”, aponta.

Alternativas no grupo governista

Dentro da base governista, no entanto, outras lideranças políticas apontam “alternativas” dentro do próprio grupo. Líder do Governo na Câmara Municipal, o vereador Roque Hudson (PDT) ressalta que as conversas para montagem de chapa ainda não começaram, mas reconhece que alguns “nomes são lembrados de uma forma empírica”.

“O que vai definir são as pesquisas, mas já colocaram alguns nomes, o meu mesmo já foi colocado, também o do David (Duarte), chefe de gabinete, e também da Izolda Cela. Agora, são decisões que serão tomadas mais para frente, com pesquisas indicando quem tem mais potencial e capacidade de aglutinar”, explica o parlamentar.

Sobre a vice-prefeita disputar o cargo deixado por Ivo, Hudson minimiza essa possibilidade.

Roque Hudson (PDT) Líder do Governo na Câmara Municipal de Sobral “Christianne se coloca, mas acho complicado, principalmente porque o governador, por mais que tenha tido ajuda do Cid, é mais ligado ao grupo da Luizianne Lins, não do Camilo (Santana), então eu, no meu entendimento enquanto cidadão, acho que a Christianne não seria a candidata do PT. Se o Cid fosse colocar alguém do PT seria a Izolda, se ela se filiasse”

Na noite da última quinta-feira (23), respondendo às tradicionais perguntas enviadas por sobralenses, o prefeito Ivo Gomes comentou, em tom de brincadeira, sobre o pleito do próximo ano, mas sem entrar na questão de forma objetiva. "Quem será seu apoio para próximo prefeito de Sobral?", questinou um internaura. "Querendo me ver pelas costas, né?", respondeu o mandatário.

Estratégias da oposição

Mesmo com o grupo liderado pelos Ferreira Gomes em aliança com o PT comandando a Prefeitura de Sobral desde 1997, os oposicionistas apostam no fim da gestão de Ivo Gomes para chegar ao Executivo da cidade.

Desde o pleito de 1996, foram eleitos os prefeitos Cid Gomes, por dois mandatos, assim como Leônidas Cristino (PDT), e Veveu Arruda (PT), por um mandato. Atualmente, lideram a oposição em Sobral os deputados Moses Rodrigues e Oscar Rodrigues.

Para Moses, esse é o momento em que a oposição chega mais fortalecida na cidade, com representantes no Legislativo estadual e federal, além de uma bancada ampla na Câmara Municipal, somando 9 dos 21 mandatários.

Moses Rodrigues (MDB) Deputado federal “Tanto eu quanto o deputado Oscar Rodrigues estamos caminhando, abrindo essa conversação, dialogando com vários partidos que poderão estar na base do União Brasil em Sobral. Por enquanto, não existe um nome, temos alguns que podem se candidatar, mas vamos ouvir partidos, lideranças, estratégias eleitores e pesquisas”

O deputado federal desconversa sobre ele e o pai serem apontados como os candidatos em 2024. “Não estamos preocupados com nome, estamos preocupados em construir um plano de governo que possa representar o desejo dos sobralenses”, afirma.

Segundo Moses, a expectativa da oposição é bater o martelo sobre o nome que irá liderar a chapa em abril do próximo ano.

O prefeito Ivo Gomes foi procurado pelo Diário do Nordeste, mas preferiu não comentar e disse, por meio da assessoria de imprensa, que só irá comentar sobre o assunto durante as eleições.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil