Festa de Santo Antônio é cancelada em Barbalha para ajudar famílias atingidas por chuvas

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PDT), anunciou nessa sexta-feira (22) que a programação da festa de Santo Antônio que aconteceria no Parque da Cidade foi cancelada para prestar apoio a famílias atingidas por chuvas no município.

No dia 13 de abril, o prefeito decretou estado de calamidade pública após fortes chuvas atingirem a cidade, o que deixou famílias desabrigadas e desalojadas.

"Já temos a informação dos danos, só das residências do município identificamos que houve um prejuízo de mais de R$ 600 mil, dos prédios públicos no valor de R$ 35 mil e das instalações de uso comunitário foram danificados, soma um prejuízo de R$ 1,6 milhão", disse o prefeito em live.

De acordo com Saraiva, pelo menos 478 casas foram atingidas pelas fortes chuvas e, por isso, o município vai criar o Auxílio Mobília Essencial, já que a maioria das perdas foi de móveis e eletrodomésticos.

Guilherme Saraiva prefeito de Barbalha Fizemos um levantamento do que as pessoas mais perderam, como roupeiro, conjunto de mesa, armário de cozinha, berço de criança, camas, fogões, as pessoas tiveram prejuízo muito grande".

Auxílio

Assim, o prefeito assinou um Projeto de Lei que deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores do município para que seja sancionado. Segundo Saraiva, o critério de recebimento do auxílio serão as pessoas que estão em vulnerabilidade social.

O prefeito explicou ainda que as equipes da gestão já realizaram um diagnóstico de quantas e quais residências estão precisando do benefício.

"A nossa preocupação é ajudar realmente quem precisa, já temos todo esse cadastro pronto. Assim que a Câmara sancionar, vamos distribuir esses utensílios", afirmou.

Cancelamento da festa

A Festa de Santo Antônio, tradicional na cidade, ainda não estava confirmada, pois precisava ainda da autorização do Governo do Estado para acontecer. No entanto, era prevista para ocorrer no Parque da Cidade.

Porém, por conta das chuvas, o prefeito decidiu cancelar a programação para usar os recursos na criação do auxílio.