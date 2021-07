Equipe que auxiliava primeira-dama de Fortaleza deve retornar aos órgãos de origem na Prefeitura

A equipe da Prefeitura de Fortaleza responsável por auxiliar a primeira-dama deve retornar aos órgãos de origem do Executivo municipal. Enquanto esteve no posto, Natália Herculano desempenhou papel representativo e intermediou demandas e pleitos de minorias sociais.

Ela e o prefeito José Sarto (PDT) anunciaram o divórcio na tarde desta segunda-feira (5), por meio das redes sociais.

Historicamente, primeiras-damas se engajam com pautas sociais e passam a atuar na promoção delas dentro dos governos.

Desde o início da gestão do pedetista, Natália Herculano atuou como mediadora, recebendo representantes de segmentos sociais para ouvir demandas e encaminhar para órgãos da Prefeitura, como a Secretaria de Governo e a Secretaria de Direitos Humanos. Ela ocupava uma sala, ao lado da Secretaria de Turismo, na Praia de Iracema.

Com a ausência do posto, a equipe que a auxiliava no trabalho deve voltar aos órgãos de origem.

"A equipe que a auxiliava atendendo representantes de segmentos, direcionando pautas e as acompanhando junto aos gestores envolvidos, a partir de agora, retorna aos órgãos de origem e as demandas seguem sendo recebidas e executadas pelos setores responsáveis pelas políticas públicas", afirma nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza.