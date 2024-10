Em carreata por Fortaleza, Capitão Wagner quer 'humildade' na busca por aliados em caso de 2º turno

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner promoveu uma carreata entre os bairros Barra do Ceará e Conjunto Ceará, na véspera do primeiro turno das eleições e último dia de campanha, neste sábado (5). Na oportunidade, ele lamentou o fato de ter um tempo inferior de propaganda eleitoral em relação aos candidatos do PT e do PL. Mesmo assim, avaliou que conseguiu deixar a mensagem de que “chegou a vez da mudança” e ressaltou a estratégia para um eventual segundo turno.

“Chegando ao segundo turno, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente precisa conversar com aqueles candidatos que não chegaram ao segundo turno. A partir da próxima semana, a gente vai fazer isso, vai dialogar com todo e qualquer candidato que queira a mudança verdadeira da cidade. Então, estou muito aberto para isso, espero definir amanhã quem é que vai disputar a eleição contra a gente e buscar os outros candidatos com muito respeito e com muita tranquilidade” Capitão Wagner Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza

Wagner chegou ao local de “trenzinho”, por volta das 17h, acompanhado de militantes e aliados, como o deputado estadual Sargento Reginauro. Na ocasião, ele também indicou que espera que a população reconheça nele um candidato “independente”. “Chegou a vez de esquecer os padrinhos políticos e votar pelo perfil e pela capacidade que o candidato tem de poder conduzir a cidade”, frisou.

Questionado sobre a sua avaliação da campanha, Reginauro disse que a corrida eleitoral foi como era esperada: “extremamente disputada” e com quatro candidatos em condições de ir para um eventual segundo turno. “Ninguém estava realmente iludido que ia ser fácil e estamos chegando na reta final com muito boas condições de estar no segundo turno, acreditamos que estamos no segundo turno por conta do que estamos vendo de receptividade na cidade”, afirmou.

Legenda: Capitão Wagner ao lado da vice Edilene Pessoa e de apoiadores durante a carreata Foto: Nayana Melo

Para uma possível continuidade na corrida pelo Paço Municipal, o deputado defendeu a capacidade do candidato para articular alianças e aglutinar apoiadores. “Capitão Wagner sabe fazer isso muito bem, é um articulador político, ganhou muita experiência nesse sentido e vai conseguir sentar com qualquer grande liderança política para dialogar de forma clara, de forma tranquila e apresentarmos um projeto efetivo de mudanças nessa cidade”, pontuou.