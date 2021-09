Em Brasília, Chiquinho Feitosa discute eleições 2022 com ACM Neto

Presidente do DEM no Ceará, Chiquinho Feitosa esteve reunido nesta quarta-feira (15), em Brasíla, com o presidente nacional do partido e ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto. Na pauta, a organização da legenda para as eleições de 2022.

O ex-senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, também participou da reunião.

Chiquinho Feitosa é suplente do senador Tasso Jereissati (PSDB). O DEM, atualmente, compõe o arco de aliança governista no Estado. Indicou, inclusive, o ex-vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan.