Elmano vota em Caucaia e diz que eleição será definida voto a voto: 'confiança na nossa militância'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) votou no fim da manhã deste domingo (27), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Elmano esteve acompanhado do candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) e Vitor Valim, atual prefeito de Caucaia. O chefe do executivo cearense afirmou acreditar que as eleições serão definidas "voto a voto".

"Será voto a voto, não tem como ser diferente. Fico na expectativa que tenhamos duas vitórias, em Fortaleza com Evandro, e em Caucaia com Catanho", disse o governador, após votar na Escola Francisco Martins de Moraes, no Icaraí.

"Temos a possibilidade grande de darmos as mãos com o presidente Lula e Governo do Estado para fazermos as políticas públicas que mais acreditamos" Elmano de Freitas

O governador disse ainda ter "muita confiança na nossa militância e nos nossos aliados".