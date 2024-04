Elmano envia à Alece projeto de lei que garante R$ 20 mil de entrada na casa própria

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou nesta segunda-feira (15) o projeto de lei que institui o programa de acesso à moradia, "Entrada Moradia Ceará". O documento foi enviado para votação na Assembleia Legislativa (Alece).

O programa é destinado para cearenses com renda familiar mensal de até R$ 4.400, público contemplado nas faixas 1 e 2 do "Minha Casa, Minha Vida", que desejam comprar a casa própria no Estado.

Veja também

Com o projeto, os cidadãos poderão ter acesso ao subsídio do governo estadual de mais de R$ 20 mil, além do aporte do governo federal pelo "Minha Casa, Minha Vida".