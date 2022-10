Moraes manda excluir vídeo de Bolsonaro com fala sobre meninas venezuelanas e proíbe uso do conteúdo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que seja removido vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que "pintou um clima" ao descrever encontro com meninas venezuelanas, ocorrida em 2021 no Distrito Federal. A decisão acata pedido feito pela campanha do atual presidente, que tenta reeleição.

Segundo o ministro, o vídeo deve se retirado de plataformas de conteúdos, redes sociais e também pela campanha do candidato à presidência, Lula (PT). A informação é da colunista do G1, Andrea Sadi.

"As plataformas digitais TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Telegram e Kway, bem como os representados, removam imediatamente o conteúdo objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)", descreve decisão.

A decisão também determina que a campanha do ex-presidente Lula não pode usar o vídeo ou referir-se a ele nas redes sociais ou em propagandas de rádio e TV.

"A divulgação de fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa", ressalta a decisão.

Entenda o caso

Ganhou repercussão nas redes sociais uma fala do candidato à reeleição, na qual Bolsonaro conta que estava de moto andando em uma região administrativa do Distrito Federal e encontrou meninas venezuelanas.

"Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se eu não me engano, em um sábado de moto [...]. Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas... Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, em um sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei", detalhou o presidente.

"'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida", disse.

A entrevista foi dada a um podcast comandado por canais esportivos na última sexta-feira (14). Não demorou para que a declaração se espalhasse. No instante da afirmação, ele falava sobre a situação da Venezuela, contando que venezuelanos estão vindo para o Brasil.