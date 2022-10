Fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas gera críticas nas redes sociais: 'Pintou um clima'

Ganhou repercussão nas redes sociais uma fala do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), na qual ele conta que estava de moto andando em uma região administrativa do Distrito Federal e encontrou meninas venezuelanas.

"Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se eu não me engano, em um sábado de moto [...]. Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas... Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, em um sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei", detalhou o presidente.

"'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida", disse.

A entrevista foi dada a um podcast comandado por canais esportivos na última sexta-feira (14). Não demorou para que a declaração se espalhasse. No instante da afirmação, ele falava sobre a situação da Venezuela, contando que venezuelanos estão vindo para o Brasil.

Líder da oposição no Senado Federal, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) disse sentir "nojo" e "revolta" pelo que foi dito por Bolsonaro. Afirmou ainda que ficou "mais chocado com o que ele [Bolsonaro] é e o que representa".

"Nojo, revolta! O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que 'pintou um clima' entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas", destacou.