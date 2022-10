Comício de Bolsonaro no Conjunto Ceará tem revista com detector de metal e esquema de segurança

Apoiadores que comparecem ao comício do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) precisam passar por algumas etapas de segurança antes de adentrar o espaço. O esquema inclui revista com detector de metal. O ato de Bolsonaro acontece, neste sábado (15), em área gradeada no Polo de Lazer do Conjunto Ceará.

Neste sábado (15), na entrada do comício, apoiadores são orientados a tirar as bandeiras dos mastros de madeira. Além disso, também não é permitida a entrada com capacete.

Legenda: Presidente Jair Bolsonaro faz comício no Bairro Conjunto Ceará na tarde deste sábado (15) Foto: Thiago Gadelha

O comício ocorre menos de um dia após ser efetuado um disparo contra o muro de uma igreja, na Sapiranga, uma hora antes de a primeira-dama Michelle Bolsonaro chegar ao local para um culto evangélico com a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves.