Bolsonaro se defende em live após fala sobre meninas venezuelanas; deputado pede investigação

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma live em suas redes sociais, na madrugada deste domingo (16), para se defender das críticas que recebeu por uma fala sobre meninas venezuelanas em entrevista a um podcast na sexta (14).

Na ocasião, Bolsonaro falava sobre a situação da Venezuela, contando que venezuelanos estão vindo para o Brasil, quando contou sobre ter encontrado com meninas entre 14 e 15 anos durante um passeio de moto em Brasília.

O presidente disse que "pintou um clima" ao interagir com as garotas e insinuou que elas estariam se prostituindo. A declaração repercutiu e foi criticada por opositores nas redes sociais.

Na live deste domingo, ele acusou o PT de deturpar suas frases. Porém, não explicou o que quis dizer quando usou a expressão "pintou um clima" nem detalhou se alguma autoridade tem conhecimento sobre a situação que presenciou na casa onde estavam as garotas.

“O PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pega pedaço e fala 'pintou um clima'? Que vergonha é essa? Sempre combati a pedofilia. Se fosse algo escondido, tudo bem, mas não foi nada escondido. Abri uma live por indignação sobre o que estava acontecendo”, afirmou Bolsonaro.

Ainda no sábado (15), o deputado distrital Leandro Grass (PV) enviou um pedido de investigação sobre a conduta do presidente no caso ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

Em ofício, Grass pede urgência na apuração e questiona por que o presidente não acionou as autoridades competentes "para que providências fossem tomadas" sobre a situação das adolescentes.

Além disso, o deputado solicita mais informações sobre quem administra o local onde ficam as garotas “para que se apure se a sugestão de atividade ilícita, para ganhar a vida, esteja de fato ocorrendo".

Casa passava por ação social

Em entrevista ao portal UOL, uma venezuelana que estava na casa mencionada por Bolsonaro negou que o local se destinava à prostituição infantil. Segundo ela, no dia da visita do presidente, ainda em 2021, o espaço passava por uma ação social para refugiados.

As venezuelanas estavam reunidas para receberem serviços estéticos de uma brasileira que estava fazendo curso na área. O encontro foi transmitido pelas redes sociais; à época, Bolsonaro deu declarações contra o isolamento social para combater a pandemia e sobre as dificuldades da Venezuela.

Repercussão nas redes

Na entrevista concedida ao podcast, Bolsonaro relatou o passeio de moto na comunidade de São Sebastião.

"Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas... Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, em um sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei", contou o presidente.

"'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida", emendou.

Parlamentares da oposição também utilizaram as redes sociais para manifestar desaprovação sobre as falas do presidente, considerando o caso “grave”.